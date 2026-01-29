Indicações de 'O Agente Secreto' a prêmios ultrapassam as de 'Ainda Estou Aqui'

O filme "O Agente Secreto" ultrapassou recentemente o número de indicações recebidas por "Ainda Estou Aqui" em premiações e festivais mundiais.

A obra de Walter Salles, estrelada por Fernanda Torres, fez história ao vencer, em 2025, o primeiro Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de uma produção brasileira.

Neste ano, o longa de Kleber Mendonça Filho pode repetir o feito na premiação, após receber quatro indicações, incluindo Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Filme e Melhor Ator — esta para Wagner Moura.

O sucesso de "Ainda Estou Aqui" parece ter projetado o cinema brasileiro no cenário mundial e, consequentemente, alavancou "O Agente Secreto", conforme análise do jornal O Globo.

Segundo o IMDb, plataforma que reúne dados sobre produções audiovisuais, o filme de Walter Salles recebeu 71 indicações, chegando a conquistar 81 prêmios — a disparidade entre os números acontece pois alguns eventos divulgam somente os vencedores.

Enquanto isso, a obra de Kleber Mendonça Filho já acumula 104 indicações, além de 61 vitórias, até esta quinta-feira (29). Os dados podem mudar ao longo dos próximos meses, já que diversas premiações, como o Oscar 2026, ainda não divulgaram os ganhadores.