'O Agente Secreto' é indicado ao César 2026, conhecido como 'Oscar francês'

Recentemente indicado ao Bafta, a maior premiação de cinema do Reino Unido, "O Agente Secreto", agora, também concorre ao César 2026 na categoria de "Melhor Filme Internacional".

A produção disputa com o espanhol "Sirât", o chinês "Black Dog", o norueguês "Valor Sentimental" e o americano "Uma Batalha Após a Outra".

Considerado o "Oscar francês", o prêmio será entregue aos vencedores no dia 26 de fevereiro, em Paris.

Bafta

Nesta semana, o filme de Kleber Mendonça Filho também foi indicado ao Bafta em duas categorias: "Melhor Filme em Língua Não Inglesa" e "Melhor Roteiro Original".

Outros dois brasileiros também foram indicadas na premiação: Petra Costa, por "Apocalipse nos Trópicos", indicado a "Melhor Documentário", e Adolpho Veloso, diretor de fotografia de "Sonhos de Trem", que concorre a "Melhor Fotografia".