Netflix divulga teaser da segunda parte da série 'Lupin'; assista

A Netflix lançou, nesta sexta-feira (5) o teaser da segunda parte da série francesa "Lupin", estrelada por Omar Sy e que fez bastante sucesso na plataforma. A produção é centrada no imigrante senegalês Assane (Omar Sy), que é fã de Arsène Lupin, o charmoso ladrão criado pelo escritor Maurice Leblanc, que se tornou um dos mais célebres personagens da literatura francesa por usar diversos disfarces para alcançar seus objetivos.



Na sinopse da segunda parte, a Netflix conta que a nova leva de episódios da série mostrará a busca de Assane por vingança contra o homem que devastou sua família. Encurralado, ele agora precisa pensar em um novo plano mesmo que para isso tenha que se colocar em perigo.



No teaser, cheio de adrenalina, já é possível notar uma caçada cheia de mistérios de Assane pelo filho sequestrado. Para recuperar o jovem, ele terá de usar mais do que nunca suas habilidades de infiltração para descobrir os planos contra ele.



Serão mais cinco episódios inéditos com direção de Ludovic Bernard e Hugo Gélin. A tendência é que apareça na lista de novidades ainda no primeiro semestre. De acordo com a Netflix, a primeira temporada da produção ficou no topo do ranking de mais assistidos da plataforma de streaming em mais de dez países. A empresa não informa se o Brasil está entre eles.



Em entrevista cedida pela Netflix ao jornal Folha de S.Paulo, Omar Sy elogiou a forma como a trama foi modernizada. "Eu tinha lido várias propostas que nunca foram inteiramente satisfatórias e nós tínhamos procurado 'nosso' Lupin em todas as partes, mas sempre estava faltando algo", disse.

"Quando [o roteirista e produtor] George Kay nos sugeriu essa versão, eu disse a mim mesmo que ele havia encontrado o Lupin que procurávamos há tanto tempo."