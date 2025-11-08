Casal com 83 anos de união assume recorde de 'casamento mais longo do mundo'

O casamento de 83 anos entre Lyle Gittens, de 108, e Eleanor Gittens, de 107, foi reconhecido como o "mais longo do planeta". A informação foi divulgada nesta semana pela LongeviQuest, uma associação ligada ao Guinness Book, o livro dos recordes.

Os estadunidenses assumiram o título que antes pertencia aos cearenses Manoel Angelim, de 106, e Maria de Sousa, de 102. Foram 84 anos de união, até a morte de Manoel, no fim de outubro.

Lyle e Eleanor também se tornaram o casal mais velho de todos os tempos pela idade combinada. São 216 anos e mais de quatro meses somados.

Conheça a história do casal

Em entrevista ao LongeviQuest, o casal conta que se conheceu em 1941, no campus da Universidade de Atlanta. Lyle era jogador de basquete, enquanto Eleanor apenas o observava de longe. Eles se apaixonaram e planejaram o casamento para o ano seguinte.

O desejo se concretizou em 4 de junho de 1942. Lyle conta que foi no dia do casamento que ele primeiro conheceu a família da esposa. Pouco tempo depois, o norte-americano foi enviado para lutar na Segunda Guerra Mundial, na Itália.

Legenda: Eleanor e Lyle criaram uma tradição de, sempre após o trabalho, tomarem juntos uma taça de martini Foto: Reprodução/LongeviQuest

Na entrevista, Eleanor relembra que apenas se comunicava pelo marido por meio de cartas censuradas pelo exército. Ela se mudou para Nova York, onde trabalhou em uma empresa de peças de avião.

Após o fim da guerra, os dois se reencontraram e conseguiram empregos no serviço público de Nova York. Eles construíram uma casa juntos, tiveram filhos e moraram na cidade até se tornarem centenários, quando se mudaram para Miami para ficarem próximos de uma das filhas.

Quando perguntados pelo LongeviQuest sobre o segredo para uma vida e um relacionamento tão duradouro, Eleanor respondeu que "amamos um ao outro". Já Lyle apenas disse: "Eu amo minha esposa".