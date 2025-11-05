Quem é Zohran Mamdani, prefeito eleito de Nova York

O democrata Zohran Mamdani, eleito o novo prefeito da cidade de Nova York, é o primeiro muçulmano a ocupar o cargo de uma das metrópoles mais importantes do mundo. Aos 34 anos, é também o parlamentar mais jovem a sentar na principal cadeira da prefeitura novaiorquina desde 1892.

Agências internacionais destacaram uma participação recorde da população na eleição, com mais de 2 milhões de votantes. Mamdani foi eleito com mais de 50% dos votos, vencendo a disputa contra o republicano Curtis Sliwa e o independente Andrew Cuomo.

Zohran se define como socialista e defensor da causa palestina. Em discurso para apoiadores no Brooklyn, o novo prefeito afirmou que a cidade deu "um passo do velho para o novo" em uma "nova era". As informações são da CNN.

Mamdani prometeu entregar "uma visão ousada" de política, em vez de desculpas.

"Fundamental para essa visão será a agenda mais ambiciosa para enfrentar a crise do custo de vida que esta cidade vê desde os tempos do (ex-prefeito) Fiorello La Guardia", afirmou.

O presidente Donald Trump se opôs fortemente a Mamdani, chamando-o de “comunista”. Ele chegou a ameaçar cortar verbas da cidade caso ele vencesse.

Quem é Zohran Mamdani?

Zohran Mamdani é um imigrante natural de Uganda, criado na Cidade do Cabo, na África do Sul. Mudou-se para a cidade de Nova York para estudar na prestigiada Bronx High School of Science antes de se matricular no Bowdoin College.

Mamdani é um deputado estadual atuando em terceiro mandato, representante do bairro Queens, de Nova York.

Ele é filho de Mahmood Mamdani, professor da Universidade de Columbia, e Mira Nair, cineasta indiana conhecida pelos trabalhos em "Mississippi Masala" e "Casamento à Indiana".

Em 2021, ganhou destaque na mídia ao apoiar os taxistas de Nova York em uma greve de fome de 15 dias para tentar diminuir dívidas excessivas.

Veja também Mundo Queda de avião de carga nos EUA deixa sete mortos Mundo 'Tarifaço' de Trump começa a ser julgado pela Suprema Corte nos EUA

Principais propostas

Os pontos centrais da campanha de Mamdani são a acessibilidade, o congelamento do aluguel, a gratuidade dos ônibus municipais e o acesso universal a creches.

Focando na questão do custo de vida de Nova York, Mamdani propõe congelar o aluguel de quase 1 milhão de novaiorquinos que vivem em apartamentos com aluguel estabilizado.

Além disso, ele quer oferecer serviço gratuito de ônibus urbano, creches universais e supermercados subsidiados pela cidade.