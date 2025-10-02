Agentes de imigração fiscalizarão show de Bad Bunny, afirma governo Trump

O assessor do Departamento de Segurança Interna (DHS) do governo dos Estados Unidos, Corey Lewandowski, afirmou nessa quarta-feira (1º) que o governo dos Estados Unidos enviará agentes do Serviço de Imigração Americano (ICE) para fiscalizar o Super Bowl.

O porto-riquenho Bad Bunny será a atração principal do show de intervalo.

Em entrevista ao "The Benny Johnson Show", o assessor enfatizou que "não há lugar algum em que você possa providenciar segurança para pessoas que estão neste país ilegalmente". Ele ainda pontuou que esta é uma pauta bastante real do governo estadunidense, apontando-a com seriedade por diversas vezes.

Sobre a atuação no Super Bowl, Lewandowski apenas disse que os agentes estarão "em todos os lugares", mas não chegou a dar detalhes.

"Veja, se você é um cidadão ilegal, eu não ligo se é um show do Johnny Smith, ou do Bad Bunny, ou de qualquer outro. Nós vamos reforçar [a fiscalização] em todo lugar, porque nós vamos manter os americanos seguros", reforçou Lewandowski no podcast.

Se você está aqui ilegalmente, eu não ligo se [é] por dois minutos, dois dias ou 20 anos. Nós vamos encontrá-lo e nós vamos deportá-lo Corey Lewandowski Assessor do DHS

Veja também Zoeira Bad Bunny será atração principal do Super Bowl 2026 Mundo Estados Unidos entram em 'shutdown' e paralisam parte das atividades do governo

O assessor também chegou a definir a escolha da NFL para o show de intervalo como "vergonhosa", justificando que eles escolheram "alguém que parece odiar a América" para se apresentar. Apoiadores do presidente Donald Trump vêm manifestando indignações similares desde a última terça-feira (30).

Bad Bunny e a política do ICE

Bad Bunny é abertamente contra as políticas anti-imigração instauradas por Trump. Meses atrás, ao anunciar sua turnê "Debí tirar más fotos", o artista excluiu os Estados Unidos dos locais de performance. Entre os motivos, ele explicou temer que o ICE se aproveitasse de seus shows para prender imigrantes presentes.

A política do ICE, criada para prender imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos, é conhecida por utilizar excesso de força e repressão violenta.