Ex-jogador de futebol do Afeganistão morre ao tentar deixar país agarrado em avião

Um ex-jogador de futebol do Afeganistão foi identificado como a pessoa que caiu de um avião norte-americano na última segunda-feira (16), no aeroporto de Cabul. A informação é da agência de notícias afegã Ariana.

A queda ocorreu quando uma multidão tentou deixar o Afeganistão por meio do aeroporto local, logo após o Talibã assumir o poder no país. Várias pessoas que estavam na pista tentaram se agarrar a uma aeronave em movimento.

Zaki Anwari, que chegou a ser da seleção de base afegã, caiu de um Boeing C-17 da Força Aérea dos Estados Unidos, e a morte foi confirmada pelo Diretório Geral para os Esportes.

Até o momento, segundo a agência Ariana, não se sabe quantas pessoas podem ter morrido na ocasião.

O aeroporto Hamid Karzai, em Cabul, ainda está sendo controlado pelo exército norte-americano. Enquanto isso, voos civis e militares foram retomados depois de breve período de suspensão.

Nos arredores

Ao redor e dentro do aeroporto, segundo autoridades do Talibã e da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), doze pessoas já morreram desde o último domingo (15).

Ainda nesta quinta (19), os Estados Unidos acusaram o Talibã de montar postos de controle no local para impedir a saída de afegãos do país.

Além disso, o governo norte-americano pediu uma passagem livre nas proximidades do aeroporto. Em resposta, o grupo rebateu que está "facilitando a passagem de saída segura não apenas para estrangeiros, mas também para afegãos".