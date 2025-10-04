Diário do Nordeste
Italianos protestam com greve em apoio a flotilha interceptada por Israel

Onda de protestos populares se espalham pelo país europeu, que não reconhece oficialmente o Estado da Palestina

Mundo
Protestos na Itália contra Israel e a favor da Palestina reuniram milhares de manifestantes
Legenda: Protestos na Itália contra Israel e a favor da Palestina reuniram milhares de manifestantes
Foto: Stefano Rellandini / AFP

Centenas de milhares de pessoas se manifestaram na Itália nesta sexta-feira (3) em uma greve nacional em apoio à flotilha humanitária para Gaza e para denunciar a passividade do governo de Giorgia Meloni diante do bloqueio do território palestino.

"Fomos às ruas hoje para expressar a nossa discordância", disse à AFP Giordano Fioramonti, um estudante de 19 anos que se manifestou em Roma com seus colegas e professores.

"É um dever cívico mostrar o quanto estamos indignados e insatisfeitos com o que está acontecendo no mundo, com o nosso governo, mostrar nosso apoio à flotilha, especialmente à Palestina, ao povo de Gaza que está sendo morto, torturado e massacrado", acrescentou.

teaser image
PontoPoder

Vídeo mostra invasão ao barco com Luizianne Lins próximo à Gaza

teaser image
Mundo

Israel inicia deportações após interceptar último navio para Gaza

Vários sindicatos convocaram a greve depois que a Marinha israelense interceptou os barcos da flotilha Global Sumud que tentavam entregar ajuda a Gaza.

Dezenas de italianos participaram da flotilha, incluindo quatro deputados e eurodeputados que foram libertados nesta sexta-feira.

Houve, também, brasileiros compondo a flotilha, como a deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza Luizianne Lins (PT).

teaser image
PontoPoder

Governo brasileiro chama de ‘operação militar condenável’ interceptação de barco com Luizianne Lins

teaser image
PontoPoder

Luizianne Lins fica sem comida e água durante 1º dia de prisão em Israel, diz assessoria

De acordo com a Folha de São Paulo, Milão recebeu cerca de 100 mil pessoas nos atos, enquanto Roma chegou a reunir 200 mil manifestantes.

Os italianos pediram uma postura mais contundente da primeira-ministra, que evitou fazer críticas públicas à forma como Israel está lidando com o conflito em Gaza.

Maioria dos italianos apoia a flotilha e o reconhecimento do Estado da Palestina, diferentemente da primeira-ministra Giorgia Meloni
Legenda: Maioria dos italianos apoia a flotilha e o reconhecimento do Estado da Palestina, diferentemente da primeira-ministra Giorgia Meloni
Foto: Stefano Rellandini / AFP

Giorgia Meloni chegou a criticar a flotilha e o movimento de protestos em prol da Palestina no país. Nas últimas semanadas, a Itália chegou a ter mais de 100 atos espalhados pelo país, conforme informações da Folha, com paralisação de serviços como transporte ferroviário, aeroportos e bombeiros.

Na segunda-feira da semana passada, dia 22, os atos chegaram a reunir meio milhão de pessoas. De acordo com pesquisas recentes, 72% dos italianos apoiam a flotilha e 55% defendem o reconhecimento do Estado da Palestina.

