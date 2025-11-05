Queda de avião de carga nos EUA deixa sete mortos

Um avião de carga caiu nos Estados Unidos logo após a decolagem no Aeroporto Internacional de Louisville, nessa terça-feira (4). Sete pessoas morreram e várias ficaram feridas. A aeronave atingiu estabelecimentos comerciais que ficavam próximos do aeroporto e explodiu. O acidente formou uma grande coluna de fumaça preta na região do aeroporto. O governador de Kentucky, Andy Beshear, lamentou nas redes sociais o número de mortos no acidente. No post, o governador disse que "o número de mortos ainda pode aumentar". A causa da queda é investigada pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTBS).