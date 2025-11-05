Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Queda de avião de carga nos EUA deixa sete mortos

O avião explodiu em chamas após atingir estabelecimentos comerciais perto do aeroporto

Escrito por
e
Mundo

Um avião de carga caiu nos Estados Unidos logo após a decolagem no Aeroporto Internacional de Louisville, nessa terça-feira (4). Sete pessoas morreram e várias ficaram feridas. A aeronave atingiu estabelecimentos comerciais que ficavam próximos do aeroporto e explodiu. O acidente formou uma grande coluna de fumaça preta na região do aeroporto. O governador de Kentucky, Andy Beshear, lamentou nas redes sociais o número de mortos no acidente. No post, o governador disse que "o número de mortos ainda pode aumentar". A causa da queda é investigada pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTBS).

Queda de avião de carga nos EUA deixa sete mortos
Mundo

Queda de avião de carga nos EUA deixa sete mortos

O avião explodiu em chamas após atingir estabelecimentos comerciais perto do aeroporto

Redação e AFP
Há 6 minutos
O presidente dos EUA, Donald Trump, segura um gráfico enquanto faz comentários sobre tarifas recíprocas durante um evento no Rose Garden intitulado
Mundo

'Tarifaço' de Trump começa a ser julgado pela Suprema Corte nos EUA

Os juízes ouvirão argumentos orais sobre se Trump agiu dentro da lei.

Redação
Há 36 minutos
Morre aos 84 anos Dick Cheney, ex-vice-presidente americano
Mundo

Morre aos 84 anos Dick Cheney, ex-vice-presidente americano

O ex-congressista faleceu devido a complicações de uma pneumonia.

Redação
04 de Novembro de 2025
Imagem oficial de Yifat Tomer-Yerushalmi.
Mundo

Após escândalo de tortura, Israel prende ex-procuradora por vazamento de vídeo

Caso reacende debate sobre o tratamento de palestinos detidos pelas forças militares israelenses.

Redação
03 de Novembro de 2025
Fotos de brasileira morta na Itália.
Mundo

Brasileira é morta com 27 facadas na Itália

O principal suspeito do crime é o ex-companheiro de Jéssica Stapazzollo.

Redação
03 de Novembro de 2025
Helicóptero militar camuflado com a porta aberta, onde um integrante da tripulação está próximo à saída. Dois socorristas com capacetes amarelos e coletes vermelhos recebem um bebê enrolado em um cobertor colorido das mãos de uma pessoa vestida com uniforme verde, em uma operação de resgate.
Mundo

Estados Unidos anunciam ajuda de US$ 3 milhões para Cuba após furacão Melissa

Autoridades cubanas organizaram evacuação de mais de 700 mil pessoas.

Redação
03 de Novembro de 2025
Sobreviventes do terremoto no Afeganistão vasculham os escombros de uma casa danificada em uma vila em Tashqurghan, no distrito de Khulm, província de Samangan, em 3 de novembro de 2025.
Mundo

Terremoto no Afeganistão deixa pelo menos 20 mortos

Balanço provisório do governo indica ainda que 320 pessoas ficaram feridas.

AFP e Redação
03 de Novembro de 2025
Museu chegou a ser fechado após roubo no último domingo (19), mas já foi reaberto.
Mundo

Roubo no Museu do Louvre foi feito por 'amadores', afirma promotoria de Paris

Diversas joias foram levados do local com prejuízo de mais de meio bilhão de reais.

Redação
02 de Novembro de 2025
imagem mostra bombeiros com mangueira, carros estacionados, chamas e fumaça.
Mundo

Incêndio deixa 23 pessoas mortas em loja no México

A maioria das mortes pode ter sido por inalação de gases tóxicos

Redação
02 de Novembro de 2025
Um agente da polícia caminha na plataforma ao lado de um trem LNER Azuma na estação de Huntingdon, em Huntingdon, no leste da Inglaterra, em 1º de novembro.
Mundo

Ataque com faca em trem deixa pelo menos dez feridos na Inglaterra

Ocorrência foi registrada na noite de sábado (1º) em Huntingdon.

Redação
02 de Novembro de 2025
Karoline Leavitt fala durante conferência na Casa Branca.
Mundo

Governo Trump restringe acesso de jornalistas ao gabinete de imprensa da Casa Branca

Agora, repórteres precisarão de agendamento prévio para circular em áreas antes liberadas.

Redação
01 de Novembro de 2025
Imagens de sudaneses deslocados que fugiram de El-Fasher. Os temores aumentaram no Sudão em 28 de outubro, três dias depois que paramilitares tomaram a cidade estratégica de El-Fasher, em meio a relatos de atrocidades em massa e do assassinato de cinco voluntários do Crescente Vermelho em Kordofan.
Mundo

Sudão registra mais de 460 mortos após massacre em hospital

ONU condenou o ataque e o sequestro de seis profissionais de saúde.

Redação e AFP
30 de Outubro de 2025
Museu chegou a ser fechado após roubo no último domingo (19), mas já foi reaberto.
Mundo

Investigação sobre assalto ao Louvre tem cinco novas prisões

Vestígios de DNA foram analisados para encontrar um dos suspeitos.

Redação
30 de Outubro de 2025
Uma cama levada pelas enchentes é vista após a passagem do furacão Melissa pela cidade de San Miguel de Parada, na província de Santiago de Cuba, em 29 de outubro de 2025.
Mundo

Veja fotos do antes e depois da destruição causada pelo furacão Melissa

Tempestade é a mais forte dos últimos 175 anos e deixou ao menos sete mortos no Caribe.

Redação
29 de Outubro de 2025
Um homem olha para uma árvore caída em St. Catherine, Jamaica, pouco antes de o furacão Melissa atingir a costa em 28 de outubro de 2025. Ventos ferozes e chuvas torrenciais atingiram a Jamaica na terça-feira, quando o furacão Melissa atingiu a costa, a pior tempestade a atingir a nação insular e um dos furacões mais poderosos já registrados.
Mundo

Furacão Melissa avança em direção a Cuba e Bahamas após devastar ilhas do Caribe

Conforme o NHC, o centro do furacão se desloca a uma velocidade de 16 km/h.

Redação
29 de Outubro de 2025
Assista: Furacão Melissa toca o solo e vira a 'tempestade do século' na Jamaica
Mundo

Assista: Furacão Melissa toca o solo e vira a 'tempestade do século' na Jamaica

O furacão já causou a morte de sete pessoas.

Redação
28 de Outubro de 2025
Foto de camas barricadas na janela de quarto de hotel na Jamaica, por conta do Furacão Melissa.
Mundo

Furacão Melissa: brasileiros fazem barricada com camas em janelas de hotel

O furacão de categoria 5 já teria provocado três mortes na Jamaica.

Redação e AFP
28 de Outubro de 2025
Trump e Lula em reunião na Malásia com equipe técnica.
Mundo

Trump sinaliza aproximação de Lula: 'Tivemos uma ótima reunião'

Americano aproveitou para felicitar o brasileiro, que completa 80 anos nesta segunda-feira (27).

Redação
27 de Outubro de 2025
Imagem mostra o presidente da Argentina, Javier Milei, cumprimentando apoiadores na sede do partido governista, La Libertad Avanza, após os resultados das eleições legislativas nacionais de meio de mandato em Buenos Aires, em 26 de outubro de 2025.
Mundo

Partido de Milei vence eleições legislativas na Argentina

Resultado é surpreendente e, segundo presidente, é "ponto de virada".

Redação e AFP
27 de Outubro de 2025
Museu chegou a ser fechado após roubo no último domingo (19), mas já foi reaberto.
Mundo

Preso por roubo no Louvre foi localizado antes de embarcar para a Árgelia

Homem não teve identidade revelada.

Redação
26 de Outubro de 2025