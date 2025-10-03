Diário do Nordeste
Governo do Ceará oficializa compra de 170 toneladas de mel contra tarifaço de Trump

Produto é um dos mais exportados aos EUA e deve ser escoado internamente com o tarifaço

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Imagem de apicultor cearense. Ele veste EPI branco e manuseia tela com mel
Legenda: Ceará exportou 1,3 mil toneladas de mel natural aos Estados Unidos no primeiro semestre de 2025.
Foto: Antônio Rodrigues/Agência Diário

O Governo do Ceará oficializou, nesta sexta-feira (3), a compra mensal de 170 toneladas de mel de abelha produzidas por apicultores cearenses. O produto é um dos mais enviados aos Estados Unidos e teve a exportação prejudicada pelo tarifaço imposto por Donald Trump

A negociação prevê a utilização do mel na merenda escolar de instituições de ensino públicas do Ceará. A expectativa é atender cerca de 400 mil estudantes com um sachê de mel às sextas-feiras, o que representaria 42,3 toneladas do produto por semana. 

O quilograma do mel em sachê é comprado por R$ 61, conforme preço da tabela da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), segundo Joventino Neto, presidente da Federação Cearense de Apicultores (Fecap).

Ou seja, o investimento mensal deve ficar em torno de R$ 10,3 milhões. Não há prazo determinado para a duração do contrato. O contrato foi celebrado na sede da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), com presença de apicultores e membros da federação. 

Imagem mostra auditório com pessoas próximas a um palco. Há um banner na parede desse auditório com a logo do Governo do Ceará.
Legenda: Negociação prevê a utilização do mel na merenda escolar de instituições de ensino públicas do Ceará.
Foto: Divulgação

ALÍVIO DE IMPACTOS DO TARIFAÇO DOS EUA

A compra direta de alimentos pelo Estado é uma das medidas de apoio às empresas e produtores cearenses que terão atividades afetadas pela redução de exportações aos Estados Unidos. 

O mel é o primeiro produto que teve a compra oficializada. O governo também prevê comprar peixe, castanha de caju, água de coco e cajuína

De janeiro a agosto, o Ceará exportou US$ 5,9 milhões em mel natural aos Estados Unidos, conforme dados do Comex Stat, plataforma que contabiliza exportações e importações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

Em 2024, mais de 85% do mel exportado pelo Ceará foi para os Estados Unidos: 2,2 mil toneladas. Ou seja, se o governo comprar 2.040 toneladas por ano (o equivalente a 170 toneladas por mês), deve escoar boa parte do que era enviado aos EUA. 

O governo cearense destinou R$ 20 milhões em subvenções econômicas para apoiar as empresas afetadas. 

 

