General Motors produzirá carro elétrico no Polo Automotivo do Ceará

Fim do mistério. O primeiro carro a ser produzido no Polo Automotivo do Ceará é da General Motors (GM). Trata-se do Spark, um SUV elétrico, confirmou esta Coluna.

O modelo já era especulado nos bastidores, mas as partes envolvidas no projeto da montadora mutimarcas, localizado em Horizonte, guardaram o nome a sete chaves.

As peças do veículo virão da China, e a montagem será feita em Horizonte, pelo menos na fase inicial da produção

A confirmação vem mais de um ano após o anúncio do polo automotivo, considerado um projeto estratégico para o futuro da indústria cearense, sobretudo após o fechamento da Troller, cuja fábrica, aliás, será ocupada pelo novo empreendimento.

O polo, que tem como investidor principal a empresa Comexport, deverá contar com outras marcas, ainda a serem anunciadas.