Após ser expulso do PL, Junior Mano se filia ao PSB com as bênçãos de Cid Gomes

O deputado federal Junior Mano se filiou ao PSB. A informação foi compartilhada nas redes sociais do parlamentar ao lado do prefeito de Recife, João Campos, e do senador Cid Gomes (PSB).

"Dando as boas-vindas a Junior Mano, que ingressa no PSB, reforçando a nossa bancada na Câmara Federal. Obrigado ao amigo Cid Gomes, que tem trabalhado muito pelo fortalecimento do nosso partido no Ceará e no Brasil", escreveu o prefeito.

O PSB, que tem a presidência de Eudoro Santana, é um dos principais aliados do governador Elmano de Freitas e do prefeito eleito Evandro Leitão.

O deputado cearense foi convidado a deixar o PL na campanha eleitoral deste ano. O episódio ocorreu logo após o parlamentar anunciar apoio ao então candidato Evandro Leitão (PT) na disputa acirrada contra André Fernandes, do PL.

A decisão foi comunicada do alto escalão do partido, segundo o próprio Junior Mano relatou nas redes sociais à época.

“Acabo de receber uma ligação do presidente estadual, Carmelo Neto, presidente do PL, no qual ele recebeu uma ligação do seu líder maior, o (ex-) presidente (Jair) Bolsonaro, dizendo que exigiria a expulsão do deputado Junior Mano do PL”, disse nas redes sociais.

Apoio

No segundo turno, Junior Mano justificou apoio ao candidato do PT na disputa pela Prefeitura de Fortaleza ao invés de apoiar o correligionário.

“Voto no Evandro não é porque ele é do PT. Voto no Evandro porque ele é o melhor para Fortaleza”, creditou o político.