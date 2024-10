Apoio de deputado federal do PL a candidato do PT em Fortaleza gera pedido de expulsão do partido

O deputado federal Júnior Mano se tornou alvo de um processo de expulsão do Partido Liberal (PL), após demonstrar seu apoio ao candidato Evandro Leitão, do Partido dos Trabalhadores (PT), que disputa o segundo turno das eleições de Fortaleza, contra o correligionário do parlamentar, André Fernandes. A informação foi tornada pública pelo próprio deputado, por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, na noite desta sexta-feira (18), e confirmada pelo presidente estadual do partido no Ceará, Carmelo Neto, também através de uma postagem.

“Acabo de receber uma ligação do presidente estadual, Carmelo Neto, presidente do PL, no qual ele recebeu uma ligação do seu líder maior, o (ex-) presidente (Jair) Bolsonaro, dizendo que exigiria a expulsão do deputado Junior Mano do PL”, disse o próprio Mano no registro veiculado no Instagram.

Além de detalhar a maneira como foi anunciada a punição, o parlamentar relata sua trajetória na agremiação partidária e as contribuições que deixou. “Nessa eleição, entreguei um partido que praticamente só tinha um deputado federal. Entregamos, junto com o Acilon (Gonçalves), cinco deputados federais e mais de um milhão de votos”, alegou, em referência ao ex-presidente estadual do PL Ceará.

Ele falou do seu respeito, da lealdade ao partido e ao presidente nacional, Valdemar da Costa Neto. Pontuou ainda que seu apoio ao postulante petista aconteceu por observar o contexto na capital cearense. “Voto no Evandro não é porque ele é do PT. Voto no Evandro porque ele é o melhor para Fortaleza”, creditou o político. Por fim, Júnior Mano se disse surpreso com a decisão.

Em publicação nas redes sociais, em vídeo de entrevista, o dirigente estadual do Partido Liberal no Ceará, Carmelo Neto, confirmou a medida adotada pelo Diretório Estadual, afirmando que ele mesmo determinou a expulsão de Mano. “Em Fortaleza, somos André 22”, escreveu na legenda.

A reportagem do Diário do Nordeste procurou Carmelo Neto a fim de obter outras informações sobre o processo de expulsão. Não houve uma resposta até a publicação desta matéria. O conteúdo será atualizado caso haja alguma devolutiva.