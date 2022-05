Partido de Capitão Wagner lança empresário Ésio de Sousa como pré-candidato ao Senado

O partido do deputado federal licenciado Capitão Wagner, o União Brasil, anunciou, na segunda-feira (30), em evento interno da sigla, a pré-candidatura ao Senado do empresário Ésio de Sousa Júnior, esposo da deputada estadual Fernanda Pessoa (UB), pré-candidata a deputada federal.

A informação foi compartilhada e confirmada por Fernanda Pessoa na manhã desta terça-feira (31). Ontem, o partido fez o primeiro encontro com pré-candidatos nas eleições deste ano, em Fortaleza.

Se for oficializado candidato, Ésio de Sousa estreará na disputa eleitoral neste ano. Ele é empresário da área hospitalar e atua na administração de equipamentos filantrópicos no Ceará e no Piauí.

Além de descender de familiar tradicional no ramo empresarial, ele também tem importantes filiações familiares na política. É sobrinho dos ex-governadores Virgílio Távora e Waldemar Alcântara, pai do também ex-governador Lúcio Alcântara.

Segundo Pessoa, Ésio sempre atuou ao lado de Capitão Wagner desde o início da carreira política do hoje deputado federal. Antes de ser eleito vereador de Fortaleza, Wagner foi suplente da deputada na Assembleia Legislativa e chegou a assumir o cargo durante licença da parlamentar.