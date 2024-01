Ceará poderá receber 'cinco ou seis' novos campi de institutos federais, afirma Camilo Santana

O titular do Ministério da Educação (MEC), Camilo Santana (PT), declarou, nesta sexta-feira (19), que o Governo Federal planeja abrir novos campi da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica em território cearense, numa leva de 100 unidades a serem construídas em todo o País. De acordo com ele, os critérios para a divisão do quantitativo divulgado estão sendo estabelecidos, considerando os vazios demográficos e a ausência de unidades.

Segundo o ex-governador, a ampliação da rede faz parte de uma série de esforços que serão realizados pela administração federal. "Vamos ampliar os recursos de investimentos, tanto nos institutos federais como nas universidades nesse ano de 2024", pontuou durante entrevista ao Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares.

Logo em seguida, ao participar do Bom Dia Nordeste, na Verdinha FM, Camilo detalhou a criação das instituições de ensino. "A expectativa é que o Ceará possa ficar com uns desses 100, para ficar com cinco ou seis implementados aqui no Estado. A gente ainda vai fechar esse número, dentro do critério, mas [as unidades] irão para regiões onde haja a necessidade, para que esses jovens possam ter acesso", pontuou.

Conforme detalhou Camilo, cada campus custará aos cofres públicos um montante de R$ 25 milhões, que serão investidos na construção das instalações e na compra de equipamentos. Mais recursos serão direcionados para a contratação de profissionais e no custeio mensal de serviços necessários para a manutenção dos prédios.

Atualmente, o Ceará conta com uma instituição do tipo, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), que possui 35 campi, distribuídos pela Capital e pelo interior do Estado.

PAC do Ensino Superior

Os 100 novos campi de Institutos Federais (IFs) integram segmento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) voltado para a realização de obras que estruturem a rede pública de ensino superior. A previsão de lançamento, no entanto, não foi divulgada pelo petista.

Ao que disse o ministro durante a participação no jornalístico da TV Verdes Mares, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá anunciar em breve detalhes da novidade, batizada pela administração federal como "PAC do Ensino Superior". "Vamos divulgar todos os investimentos que vamos fazer, inclusive aqui no estado do Ceará", comentou.

"O magnífico reitor [da Universidade Federal do Ceará] Custódio [Almeida] tem definido quais são as ações. Uma delas, por exemplo, é o campus daqui de Iracema, que vai aproveitar a antiga estrutura do Acquario, vamos fazer investimentos para transformar aquilo ali em uma área da Universidade", discorreu, comentando que o projeto terá vocação turística, educacional e de pesquisa.

Em agosto do ano passado, em conversa com o Diário do Nordeste, o ministro de Lula revelou o propósito da pasta em executar uma política de ampliação e reestruturação dos campi universitários no Brasil, revivendo a experiência promovida durante o segundo mandato do ex-sindicalista na Presidência da República por meio do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni).