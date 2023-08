MEC discute recriação de programa de expansão de universidades, diz Camilo Santana

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou nesta sexta-feira (25), durante agenda em Fortaleza, que o Governo Federal avalia a recriação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni).

Implementada em 2007, durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a política pública foi responsável, dentre outras ações, pela ampliação dos campi universitários e pela criação de instituições públicas de ensino superior em todo o País.

"Estamos discutindo", disse de maneira breve o petista, que na próxima segunda-feira (28) irá formalizar, com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), a adesão do Estado às agendas do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica, do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e do programa Escola em Tempo Integral.

Questionado pelo Diário do Nordeste sobre como a ação de retomada das obras será estruturada após a adesão da administração estadual, Santana disse que a pactuação envolverá todas as edificações que estão paralisadas ou inacabadas.

"No Ceará, como em todo o Brasil, [as obras da Educação Básica] estão sendo retomadas e o governo está garantindo os recursos, atualizando os preços pelo Índice Nacional da Construção Civil. Então, se o valor da obra era de cinco anos atrás, ele vai ser corrigido, para permitir e garantir que essas obras possam ser entregues em todo o Brasil", descreveu.

Conforme dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão ligado ao Ministério da Educação, existem 248 obras inacabadas e paralisadas em todo o território cearense. A previsão da pasta é que, ao concluir as construções, a população tenha ao seu dispor 65 unidades de educação infantil, 54 escolas de ensino fundamental, 2 de ensino profissionalizante e 118 quadras esportivas.

Ao tratar de intervenções semelhantes, mas no contexto do ensino superior, o petista disse que elas estão sendo retomadas. "Como são universidades ligadas diretamente ao MEC, depende da demanda e da velocidade em que cada universidade está relicitando suas obras, do planejamento que estão fazendo", pontuou, acrescentando que esse é um dos compromissos de Lula.