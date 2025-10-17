Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Barroso vota por descriminalizar o aborto até 12 semanas em seu último dia no STF

Ministro afirmou que ‘questão deve ser tratada como saúde pública, não como crime’

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Ministro Luis Roberto Barroso durante sessão no STF.
Legenda: Ministro passou 12 anos na corte e se aposenta oficialmente neste sábado (18).
Foto: Victor Piemonte / STF.

Em seu último ato no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luís Roberto Barroso votou, nesta sexta-feira (17), a favor da descriminalização do aborto nas primeiras 12 semanas de gestação. 

O julgamento, que tramita desde 2017, é o segundo voto pela liberação da interrupção da gravidez nesse período.

Barroso, que deixa a Corte após 12 anos, afirmou que a atual legislação penaliza, sobretudo, meninas e mulheres pobres, e que a interrupção da gestação “deve ser tratada como uma questão de saúde pública, não de direito penal”.

“Ninguém é a favor do aborto em si. O papel do Estado é evitá-lo, oferecendo educação sexual, contraceptivos e apoio às mulheres em situações adversas. A verdadeira discussão não é ser contra ou a favor do aborto, mas decidir se uma mulher que passa por esse infortúnio deve ser presa”, escreveu o ministro em seu voto.

O ministro fez questão de apresentar sua posição em uma sessão extraordinária no plenário virtual, convocada a pedido dele pelo presidente do STF, Edson Fachin.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Ciro Gomes se filia ao PSDB, anuncia presidente da sigla no CE

teaser image
PontoPoder

Moraes autoriza Bolsonaro a fazer festa de 15 anos da filha com convidados

Punição desigual

Para Barroso, a criminalização atual afeta com mais força as mulheres de baixa renda, que não têm acesso ao sistema público de saúde ou a serviços adequados.

“As mulheres com melhores condições financeiras podem buscar tratamento fora do país ou em clínicas privadas. As mais pobres, não”, observou.

Ele citou que praticamente nenhum país democrático desenvolvido mantém a criminalização do aborto nas primeiras semanas, mencionando exemplos como Alemanha, França, Portugal, Reino Unido, Canadá e Austrália.

“As mulheres são seres livres e iguais, com o direito de fazer suas escolhas existenciais. Se os homens engravidassem, o aborto já não seria crime há muito tempo”, concluiu o ministro.

O julgamento

O caso foi apresentado ao Supremo em 2017 pelo PSOL, que pede a liberação do aborto até a 12ª semana de gestação. O partido argumenta que os artigos 124 e 126 do Código Penal — que criminalizam a prática — violam princípios constitucionais, como a dignidade humana, a liberdade e a igualdade.

Hoje, o aborto é permitido no Brasil apenas em três situações:

  • risco de morte para a gestante;
  • gravidez resultante de estupro;
  • casos de anencefalia (feto sem cérebro).

O voto de Barroso segue o entendimento da ex-ministra Rosa Weber, que já havia se manifestado pela descriminalização antes de se aposentar, em 2023.

Ainda não há data para que o julgamento volte ao plenário físico.

Dados da Pesquisa Nacional do Aborto (PNA) de 2021 indicam que uma em cada sete mulheres brasileiras de até 40 anos já realizou pelo menos um aborto. Dessas, 43% precisaram ser hospitalizadas para concluir o procedimento.

Assuntos Relacionados
Ministro Luis Roberto Barroso durante sessão no STF.
PontoPoder

Barroso vota por descriminalizar o aborto até 12 semanas em seu último dia no STF

Ministro afirmou que ‘questão deve ser tratada como saúde pública, não como crime’

Redação
Há 27 minutos
Ciro discursando durante evento. Ele usa um paletó azul e uma blusa branca.
PontoPoder

Ciro Gomes se filia ao PSDB, anuncia presidente da sigla no CE

Após saída do PDT, ex-ministro deve disputar o Palácio da Abolição em 2026

Lucas Monteiro
Há 1 hora
Foto de Bolsonaro ao lado de Laura.
PontoPoder

Moraes autoriza Bolsonaro a fazer festa de 15 anos da filha com convidados

Convidados serão revistados pela equipe de policiais penais, segundo a decisão

Redação
Há 2 horas
Foto do ministro Barroso.
PontoPoder

A poucas horas de se aposentar, Barroso pede para votar descriminalização do aborto

A votação estava travada desde 2023, quando Barroso pediu destaque

Redação
17 de Outubro de 2025
Sala de aula com carteiras azuis
PontoPoder

Prefeituras cearenses anunciam o pagamento de abono salarial para professores

O valor é pago aos profissionais como forma de valorização da categoria

Igor Cavalcante
17 de Outubro de 2025
foto de Ciro Gomes.
PontoPoder

Ciro Gomes anuncia saída do PDT após 10 anos de filiação

O parlamentar cearense enviou carta à direção nacional do partido

Raísa Azevedo, Beatriz Matos e Inácio Aguiar
17 de Outubro de 2025
foto do presidente Lula mexendo em aparelho celular.
PontoPoder

Lula critica quem manda 'bom dia' no WhatsApp e excesso das redes: 'Dependência digital, doença'

O petista disse, em tom de brincadeira, que não sabe o motivo de "tanta conversa" e o turbilhão de mensagens

Redação
17 de Outubro de 2025
Sete políticos (Soldado Noélio, Queiroz Filho, Felipe Mota, Roberto Cláudio, Capitão Wagner, Sargento Reginauro e Cláudio Pinho) posam lado a lado em frente a uma parede branca com o logotipo do partido União Brasil e o número 44 em azul. Todos estão sorrindo e usam roupas sociais em tons neutros, variando entre camisas brancas, azuis e pretas. A foto parece ter sido feita em um ambiente interno de escritório, com piso claro e uma porta ao fundo com a placa “banheiro”.
PontoPoder

Mesmo sem data de filiação, Roberto Cláudio é anunciado como futuro presidente do União em Fortaleza

Segundo os oposicionistas, o ato de filiação do ex-prefeito ao União Brasil será na última semana deste mês ou na primeira semana de novembro

Igor Cavalcante e Marcos Moreira
17 de Outubro de 2025
Três homens posam em ambientes diferentes, dispostos lado a lado em uma montagem. O homem à esquerda usa terno preto, camisa branca e gravata vermelha, posando diante de um fundo azul. O homem ao centro veste terno cinza e gravata azul clara, está sentado à mesa com microfone e papéis à frente, sorrindo. O homem à direita usa terno azul claro, camisa branca e gravata escura, segurando uma placa de homenagem. Todos olham para a câmera e sorriem.
PontoPoder

Vereadores de Limoeiro do Norte (CE) são cassados por compra de votos com óculos de grau em 2024

Os vereadores são acusados de atrair eleitores via "distribuição gratuita" de óculos de grau e de consultas oftalmológicas, em parceria com uma ótica da cidade

Ingrid Campos
17 de Outubro de 2025
Imagem do ministro do STJ, Teodoro Silva Santos, em mesa redonda de evento em universidade de fortaleza
PontoPoder

'Não há democracia forte, senão combatendo as organizações criminosas', diz ministro do STJ

Evento nacional reúne ministros, procuradores e autoridades em Fortaleza

Marcos Moreira e Igor Cavalcante
17 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Filiação de Roberto Cláudio ao União Brasil deverá ocorrer em Brasília ainda neste mês

Ex-prefeito é um dos maiores opositores ao governo Elmano de Freitas (PT)

Inácio Aguiar
17 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Procurador-geral da República, Paulo Gonet recebe medalha e Título de Cidadão Cearense

Presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri vai ao encontro do PGR entregar as honrarias já aprovadas e concedidas pelo Legislativo

Inácio Aguiar
17 de Outubro de 2025
Imagem mostra ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, durante encontro realizado em Washington (EUA), no dia 16 de outubro de 2025.
PontoPoder

Mauro Vieira e Rubio trocam telefones para manter negociação

Autoridades seguiram exemplo dos presidente Lula e Trump

Redação
17 de Outubro de 2025
Foto de Alexandre de Moraes, trajando as vestimentas de magistrado
PontoPoder

Moraes determina reabertura de investigação sobre suposta interferência de Bolsonaro na PF

Decisão atende pedido da PGR e retoma inquérito que estava paralisado desde maio

Redação
16 de Outubro de 2025
Imagem de Jorge Messias para matéria sobre Cotado para STF, Jorge Messias critica autoritarismo e defende pautas sociais.
PontoPoder

Cotado para STF, Jorge Messias critica 'autoritarismo' e defende pautas sociais

Em janeiro, o ministro-chefe da AGU foi beneficiado com R$ 193 mil a mais no seu contracheque

Redação
16 de Outubro de 2025
Colagem de fotos de Lula e Trump.
PontoPoder

Lula e Trump devem se reunir em breve, diz Mauro Vieira após encontro com Rubio

O ministro contou que a reunião desta quinta-feira (16) foi "produtiva"

Redação
16 de Outubro de 2025
Vereadora passa mal em meio à discussão sobre feriado para Dom Adélio Tomasin em Quixadá
PontoPoder

Vereadora passa mal em meio à discussão sobre feriado para Dom Adélio Tomasin em Quixadá

Mônica Pelegrini e Jackson Perigoso divergiram sobre o assunto, levando o debate ao ápice

Ingrid Campos
16 de Outubro de 2025
Sessão solene da Alece homenageou influenciadores digitais do Ceará
PontoPoder

Com ‘Fortaleza Ordinária’ e ‘Meu País Ceará’, Alece homenageia influenciadores em sessão solene

Evento foi solicitado pelo deputado estadual Léo Suricate (Psol)

Marcos Moreira e Igor Cavalcante
16 de Outubro de 2025
foto de Jair Bolsonaro ao lado da filha caçula, Laura Bolsonaro.
PontoPoder

Bolsonaro pede autorização a Moraes para comemorar festa de 15 anos da filha caçula

A defesa do ex-presidente detalha que a comemoração será realizada no sábado (18)

Redação
16 de Outubro de 2025
Lula abraça Jorge Messias no dia de sua nomeação a AGU. Imagem usada para matéria onde o atual advogado-geral da União poderá ocupar cadeira no STF.
PontoPoder

Quem é e o que pensa Jorge Messias, favorito para substituir Barroso na vaga do STF

O atual advogado-geral da União é visto como nome de confiança do presidente e pode permanecer até 30 anos na Corte

Lucas Monteiro
16 de Outubro de 2025