Prefeituras cearenses anunciam o pagamento de abono salarial para professores

As gestões de quatro municípios cearenses anunciaram, nesta semana, o pagamento do abono salarial para os professores da educação básica. As verbas extras foram divulgadas pelos prefeitos de Granja, Forquilha, Massapê e Itaitinga na última quarta-feira (15), data que marcou o Dia dos Professores.

O abono é pago aos profissionais como forma de valorização da categoria. Como os estados e municípios são obrigados a usar pelo menos 70% dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para a remuneração dos professores, quando há sobra desses recursos, o valor é rateado.

Em Itaitinga, o prefeito Marquinhos Tavares (PSB) assinou, no Diário Oficial do Município, a autorização para o Executivo conceder o “abono remuneratório aos profissionais da educação em efetivo exercício” para atingir o percentual mínimo exigido pela legislação para o uso do Fundeb.

“Entendem-se como profissionais da educação básica os docentes, profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, e profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional, em efetivo exercício nas redes de ensino de educação básica”, informa o dispositivo.

A mesma decisão foi anunciada pelo prefeito de Granja, Aníbal Filho (PT), de Forquilha, Edinardo Filho (PSB), e de Massapê, Ozires Pontes (PSDB).

“Peguei um município tão quebrado, tão lascado, tão detonado, e venho aqui dizer que estou mandando para a Câmara uma autorização para que, ainda neste mês, eu possa dar uma bonificação de 50% no salário-base de vocês. E vou além, não só no salário-base dos professores, mas de todos que fazem parte da educação: merendeiras, porteiras, vigias, todos que fazem parte da educação de Massapê”, disse Ozires.

No caso de Forquilha, o prefeito Edinardo Filho também enviou uma proposta para que o Município possa fornecer a alimentação de todos os funcionários das escolas durante o expediente. “É o nosso reconhecimento e gratidão a todos que me ajudam a fazer a educação de Forquilha crescer”, concluiu.