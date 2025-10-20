Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Em ‘rodízio’ no PL, Alcides Fernandes sairá de licença da Alece e Pedro Matos fica por mais 120 dias

Retorno de Dra. Silvana motivará nova troca de cadeiras na Assembleia Legislativa do Ceará

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Fotos mostram deputados Alcides Fernandes e Pedro Matos durante discurso na Alece
Legenda: Licença de Alcides Fernandes (esquerda) deixará suplente Pedro Matos mais tempo na Alece
Foto: José Leomar/Alece | Paulo Rocha / Alece

O deputado estadual Alcides Fernandes (PL) sairá de licença da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para tratar de assuntos particulares, por 120 dias. Com isso, o suplente Pedro Matos (Avante) vai garantir mais quatro meses na Casa.

O “rodízio” no partido do ex-presidente Jair Bolsonaro ocorre em meio ao retorno de Dra. Silvana (PL), que havia tirado licença de saúde em junho, por 120 dias, motivada pelo quadro de fibromialgia — provocando a convocação de Matos. A parlamentar retorna ao exercício do mandato nesta quarta-feira (22). 

A licença do pai de André Fernandes (PL) está programada para iniciar no mesmo dia do retorno de Silvana, conforme apurou o PontoPoder. A solicitação está na pauta do expediente da Assembleia desta terça-feira (21), procedimento que confirma o requerimento. 

Em retorno ao PontoPoder, a assessoria de Alcides confirmou o afastamento e relatou apenas que o parlamentar entrará de licença “para resolver assuntos pessoais”.

A partir do licenciamento de Alcides, Pedro Matos é novamente convocado. Vereador de Fortaleza, o parlamentar está no Avante atualmente, mas concorreu a deputado estadual pelo PL em 2022, ficando na 1ª suplência do partido na Alece.

Na licença de “interesse particular”, o salário e outros benefícios do cargo são pagos somente para quem estiver em exercício, ou seja, ao suplente que for convocado para o período de ausência do titular. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

André relata conversa com Ciro e defende candidato único em 2026: 'Meu sonho é unificar a oposição'

teaser image
PontoPoder

Após fala de André Fernandes, Apóstolo Luiz Henrique rebate: ‘Igreja tem arrancado muitos do crime'

DE OLHO NO SENADO

A licença de Alcides Fernandes ocorre em meio ao cenário no qual o parlamentar é pré-candidato ao Senado pelo PL. A postulação dele havia sido lançada pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda em março de 2025.

Em paralelo, a vereadora de Fortaleza, Priscila Costa (PL), foi anunciada como pré-candidata ao Senado em setembro. O lançamento recebeu a chancela de Michelle Bolsonaro, e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Nos bastidores, conversas internas dão conta que a candidatura de Priscila incomoda o grupo de Alcides, já que tem potencial para dividir votos da direita na disputa pelas duas cadeiras do Senado. 

Interlocutores estariam tentando fazer com que a parlamentar reavalie a postulação, ao mesmo tempo que alegam que ela própria está tentando seguir na disputa em interlocução com a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto de Sâmia Farias durante sua primeira posse Defensora Pública Geral do Estado.
PontoPoder

Elmano indica Sâmia Farias para seguir como Defensora Pública-Geral do Estado

Cearense, Sâmia Costa Farias Maia é formada em Direito e especialista em Ciências Criminais

Bergson Araujo Costa
Há 1 hora
Fotos mostram deputados Alcides Fernandes e Pedro Matos durante discurso na Alece
PontoPoder

Em ‘rodízio’ no PL, Alcides Fernandes sairá de licença da Alece e Pedro Matos fica por mais 120 dias

Retorno de Dra. Silvana motivará nova troca de cadeiras na Assembleia Legislativa do Ceará

Marcos Moreira
Há 1 hora
Homem de terno azul, camisa branca e gravata azul escura fala ao microfone em um plenário. Ele segura um papel com anotações impressas. Ao fundo, há parte de um brasão nas cores verde, azul e amarelo e letras em relevo na parede de madeira.
PontoPoder

Após fala de André Fernandes, Apóstolo Luiz Henrique rebate: ‘Igreja tem arrancado muitos do crime'

O deputado estadual reforçou o seu posicionamento “em defesa da vida” e da ressocialização

Ingrid Campos e Igor Cavalcante
Há 1 hora
Alexandre de Moraes é um homem branco, de meia idade e careca. Na foto, ele está de terno preto, camisa social branca e gravata vermelha. Seu semblante é sério.
PontoPoder

STF retoma julgamento do 'núcleo da desinformação' do golpe nesta terça (21)

O grupo é formado por sete réus acusados de propagar desinformação e ataques sistemáticos ao sistema eleitoral brasileiro.

Redação
20 de Outubro de 2025
O cantor Xand Avião é uma das atrações confirmadas para o polo de Messejana.
Inácio Aguiar

Réveillon de Fortaleza terá Xand Avião e Seu Desejo em Messejana e Conjunto Ceará; leia mais

Prefeitura aposta em polos descentralizados com grandes atrações para a virada do ano

Inácio Aguiar
20 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Dirigente nacional do PDT, deputado diz desconhecer carta de desfiliação de Ciro

Pedetistas lamentam a saída turbulenta do ex-ministro do partido

Inácio Aguiar
20 de Outubro de 2025
Plenário da Câmara dos Deputados com parlamentares em pé e sentados participando da sessão
PontoPoder

O que o Congresso Nacional tem feito pelos brasileiros com Transtorno do Espectro Autista

Com 278 projetos em tramitação, tema impulsiona criação de comissão especial e reflete avanço de debates sobre saúde mental no País

Beatriz Matos, de Brasília
20 de Outubro de 2025
Crianças em sala de aula com lápis e caderno na mão
PontoPoder

Do novo PNE à ampliação do piso: como os projetos em discussão no Congresso impactam a educação

Entre projetos de lei, recursos públicos e desafios metodológicos, a educação segue como desafio dos Três Poderes neste século

Beatriz Matos, de Brasília; Bruno Leite
19 de Outubro de 2025
Ciro é um homem idoso, branco, de barba rala e cabelos grisalhos. Na foto, ele está olhando para o lado, batendo palmas, em um auditório.
PontoPoder

Ato de filiação de Ciro ao PSDB será na quarta-feira (22), em hotel na Beira-Mar

Ex-governador do Ceará anunciou a saída do PDT na última sexta (17)

Redação
19 de Outubro de 2025
De volta ao PSDB, Ciro vai dividir os olhares entre o cenário nacional e a disputra política no Estado.
Inácio Aguiar

Rumo ao PSDB, Ciro Gomes move primeira peça no xadrez eleitoral de 2026

Retorno ao tucanato é o movimento inicial para uma possível candidatura a governador

Inácio Aguiar
19 de Outubro de 2025
Lula sorri durante evento oficial, com bandeiras do Brasil ao fundo.
PontoPoder

Lula defende 'doutrina latino-americana' e rejeita 'fala grossa' de estrangeiros

Presidente defendeu a independência da América Latina em meio a contexto de embate com os Estados Unidos

Redação
18 de Outubro de 2025
Lula observa Camilo discursando. Ambos estão em cima do palco. Camilo veste branco, Lula, vermelho. Ao mundo, milhares de estudantes acompanham o evento
PontoPoder

Governo Lula quer investir R$ 108 mi em até 500 cursinhos populares

Executivo quer consolidar a Rede Nacional de Cursinhos Populares como política permanente de acesso ao Ensino Superior

Redação
18 de Outubro de 2025
Lula e Elmano lado a lado em cima de um palco. Lula veste uma peça cearense de Espedito Seleiro
PontoPoder

Como a avaliação do Governo Lula mexe com os planos políticos no Ceará a um ano das eleições

Cientistas políticos avaliam como a recuperação de popularidade do presidente pode impactar os movimentos governistas e oposicionistas locais em 2026

Igor Cavalcante
18 de Outubro de 2025
Ministro Luis Roberto Barroso durante sessão no STF.
PontoPoder

Barroso vota por descriminalizar o aborto até 12 semanas em seu último dia no STF

Ministro afirmou que ‘questão deve ser tratada como saúde pública, não como crime’

Redação
17 de Outubro de 2025
Ciro discursando durante evento. Ele usa um paletó azul e uma blusa branca.
PontoPoder

Ciro Gomes se filia ao PSDB, anuncia presidente da sigla no CE

Após saída do PDT, ex-ministro deve disputar o Palácio da Abolição em 2026

Lucas Monteiro
17 de Outubro de 2025
Foto de Bolsonaro ao lado de Laura.
PontoPoder

Moraes autoriza Bolsonaro a fazer festa de 15 anos da filha com convidados

Convidados serão revistados pela equipe de policiais penais, segundo a decisão

Redação
17 de Outubro de 2025
Foto do ministro Barroso.
PontoPoder

A poucas horas de se aposentar, Barroso pede para votar descriminalização do aborto

A votação estava travada desde 2023, quando Barroso pediu destaque

Redação
17 de Outubro de 2025
Sala de aula com carteiras azuis
PontoPoder

Prefeituras cearenses anunciam o pagamento de abono salarial para professores

O valor é pago aos profissionais como forma de valorização da categoria

Igor Cavalcante
17 de Outubro de 2025
foto de Ciro Gomes.
PontoPoder

Ciro Gomes anuncia saída do PDT após 10 anos de filiação

O parlamentar cearense enviou carta à direção nacional do partido

Raísa Azevedo, Beatriz Matos e Inácio Aguiar
17 de Outubro de 2025
foto do presidente Lula mexendo em aparelho celular.
PontoPoder

Lula critica quem manda 'bom dia' no WhatsApp e excesso das redes: 'Dependência digital, doença'

O petista disse, em tom de brincadeira, que não sabe o motivo de "tanta conversa" e o turbilhão de mensagens

Redação
17 de Outubro de 2025