Deputados Dra. Silvana, Alysson Aguiar e Emília Pessoa retornam aos mandatos na Alece após licenças

Parlamentares passaram 120 dias afastados da Assembleia Legislativa do Ceará

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Foto mostra Dra. Silvana, Alysson Aguiar e Emília Pessoa durante discurso no Plenário 13 de Maio da Alece
Legenda: Dra. Silvana, Alysson Aguiar e Emília Pessoa estão de volta aos cargos de deputado estadual do Ceará
Foto: Junior Pio/Alece

Os deputados Alysson Aguiar (PCdoB), Dra. Silvana (PL) e Emília Pessoa (PSDB) estão retornando aos mandatos na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Eles pediram licença da Casa ainda no primeiro semestre de 2025, por 120 dias, mas por motivações diferentes. 

O afastamento de Dra. Silvana começou em junho. A deputada retorna oficialmente aos trabalhos no Plenário 13 de Maio na sessão desta quarta-feira (22). Ela havia pedido licença de saúde em junho, por 120 dias, motivada pelo quadro de fibromialgia. Nessa modalidade, os benefícios do cargo são pagos ao titular e ao suplente convocado. 

Na ausência dela, a vaga foi ocupada pelo vereador de Fortaleza, Pedro Matos (Avante) — agora, o parlamentar deve retornar para a Câmara Municipal da Capital (CMFor). Embora esteja em outra legenda atualmente, o político concorreu a deputado estadual pelo PL em 2022, ficando na 1ª suplência do partido na Alece.

RODÍZIO PARTIDÁRIO

Emília Pessoa e Alysson Aguiar solicitaram licença para tratar de assuntos de interesse particular, também pelo período de 120 dias. Nesse caso, o salário e outros benefícios do cargo são pagos somente para quem estiver em exercício.

As duas situações envolvem a estratégia de dar chance aos que ficaram na suplência, principalmente em ano pré-eleitoral. Internamente, esse tipo de licença é encarado como um “rodízio partidário”, no sentido de dar visibilidade aos políticos que ajudaram as siglas a alcançar o quociente eleitoral e, consequentemente, conquistar cadeiras na Assembleia.

Emília Pessoa retornou de licença em 30 de setembro. No período de ausência, ela foi substituída pelo 1º suplente da Federação PSDB/Cidadania, Elvilo Araújo, conhecido como Gordim. 

Natural de Itapipoca, o empresário é conhecido pela atuação no setor imobiliário, principalmente. Em 2018, Gordim concorreu pela primeira vez a um cargo público, se tornando primeiro suplente de deputado estadual.

Fotos mostram Pedro Matos, Pedro Lobo e Gordim Araújo durante discurso no Plenário 13 de Maio da Alece
Legenda: Suplentes Pedro Matos, Pedro Lobo e Gordim Araújo passaram 120 dias no exercício do mandato após licença dos titulares
Foto: Júnior Pio/Alece | José Leomar/Alece | Júnior Pio/Alece

Por sua vez, Alysson Aguiar voltou ao exercício do mandato em 12 de outubro. Durante os 120 dias de licença, o deputado foi substituído pelo suplente Pedro Lobo (PT), que havia sido vereador do Crato por dois mandatos, entre 2016 e 2024. 

Sexto suplente da Federação PT/PCdoB e PV, Pedro Lobo só ocupou a cadeira porque os suplentes Walter Cavalcante (PCdoB), assessor de Assuntos Institucionais do Governo do Ceará, e Anízio Melo (PCdoB), presidente do Sindicato Apeoc — representante dos servidores estaduais da educação —, informaram indisponibilidade. 

SUPLÊNCIA NA ALECE

Na abertura dos trabalhos do segundo semestre, em agosto, a Assembleia Legislativa chegou a ter 13 suplentes em exercício, o que representava 28% do total de vagas da Casa (46). Com os retornos registrados, o índice passa a ser de 10 deputados da suplência em atuação. 

Além da tática de visibilidade, a rotatividade partidária também envolve a nomeação para cargos no Governo Elmano de Freitas (PT), como o de secretário estadual. Nesse tipo de licença, tanto os titulares quanto os suplentes podem receber a remuneração da função parlamentar. 

QUEM SÃO OS DEPUTADOS SUPLENTES EM EXERCÍCIO:

  1. Almir Bié (Progressistas)
  2. Antônio Granja (PSB)
  3. David Vasconcelos (PL)
  4. Guilherme Bismarck (PSB)
  5. Guilherme Sampaio (PT)
  6. Keivia Dias (PSD)
  7. Léo Suricate (Psol)
  8. Manoel Duca (Republicanos)
  9. Acrísio Sena (PT)
  10. Tin Gomes (PSB)
