Filho de Xand Avião vira alvo de críticas, e cantor reage

O cantor Xand Avião saiu em defesa do filho, Enzo, após o jovem receber críticas nas redes sociais por trabalhos musicais divulgados recentemente. Em uma sequência de vídeos publicados nos stories do Instagram, o artista afirmou que o herdeiro tem sido alvo de comentários maldosos e reforçou que o rapaz não escolheu nascer filho de uma personalidade famosa.

Durante o desabafo, Xand também criticou o comportamento de internautas que julgam e atacam filhos de artistas e atletas. Aos 18 anos, Enzo tem interesse musical em gêneros como o trap.

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Segundo o cantor, a repercussão começou após ele compartilhar um vídeo mostrando uma produção musical feita por Enzo ao lado do amigo e também cantor Tito. O conteúdo foi republicado pela plataforma Sua Música, o que gerou uma onda de comentários negativos.

"Quando alguma página grande, como Sua Música, reposta alguma coisa, aí vêm os grandes líderes da internet, os grandes juízes, os grandes produtores que entendem muito de música, falar mal do Enzo, do menino", afirmou o cantor.

Xand negou que tenha pedido qualquer divulgação para impulsionar a carreira do filho e rebateu acusações de que estaria pagando páginas para promover o jovem artista.

"Fala que eu estou pagando a página para postar o menino. Eu nem pedi para postar, galera. Eu nem pedi", declarou.

'Eles nunca pediram para nascer filhos de famosos'

Ao comentar as críticas, o cantor comparou a situação à vivida por Ronald, filho do ex-jogador Ronaldo Fenômeno, que também enfrentou ataques nas redes sociais por seguir carreira artística como DJ.

Nem o filho do Ronaldo Fenômeno, nem o meu, nem o de ninguém pediu para nascer filho de cantor, de jogador de futebol ou de artista. E eles nunca vão ser a gente. Eles podem ser melhores ou ser o que eles quiserem Xand Avião Cantor

Xand ressaltou que Enzo tem apenas 18 anos e ainda está em processo de aprendizado na música. Segundo ele, o jovem sequer pretende seguir carreira no forró.

"O Enzo não quer cantar forró, isso ele já deixou claro para mim. O Enzo tem músicas que vocês nem imaginam, é um produtor de mão cheia, está aprendendo a cantar, não está pronto. O Enzo tem 18 anos", afirmou.

Defesa do talento do filho

Durante os stories, o cantor destacou que acompanha de perto a dedicação do filho à música e garantiu que não está conduzindo ou financiando artificialmente a carreira dele.

Você não sabe o talento que esse menino tem. E, se ele não der certo na música, ele vai dar certo em outra coisa, porque ele é educado, tem um coração bom, é intelligentíssimo Xand Avião Cantor

O artista também afirmou que, se quisesse, poderia investir grandes quantias para promover o filho, mas que essa não é a intenção da família.

"Eu poderia gastar milhões e milhões para poder estourar ele. Ele ia tocar, ia ser top 1 do Spotify, ia fazer um show, ninguém ia saber a música dele, como tem muitos por aí. Mas não é isso que ele quer, graças a Deus", explicou o forrozeiro.

Xand Avião diz passar o mesmo todos os dias

Xand revelou ainda que conversou com o filho sobre as críticas e relatou que convive com julgamentos semelhantes ao longo da própria carreira.

Eu falei: 'Filho, eu passo por isso todos os dias'. Todos os dias eu passo por isso. Vem sempre alguém falar: 'É desumilde, é chato, é imbecil'. Comigo eu estou acostumado demais Xand Avião Cantor

O cantor atribuiu parte da maturidade dos filhos ao acompanhamento psicológico realizado desde cedo e afirmou que Enzo segue focado nos projetos musicais, apesar das críticas.

Graças a Deus, ele não está nem aí para isso. Está continuando fazendo a música dele. Fez uma produção ontem que estava ouvindo agora. Então, a gente está muito tranquilo com isso, mas é chato ver esses comentários Xand Avião Cantor

Recordação do início da carreira

Ao encerrar o desabafo, Xand relembrou as críticas que recebeu quando começou a cantar em Apodi, no Rio Grande do Norte, e afirmou que as dificuldades enfrentadas servem hoje como inspiração para os filhos.

"Tudo o que você está ouvindo eu ouvi. Lá em Apodi. 'Sua voz é feia, você é gago, você é fanho, você não vai chegar em nenhum canto'. Eu acho que cheguei em algum lugar", disse o cantor.

O artista ainda adiantou que em um futuro livro e documentário devem receber o título "Voando Sem Asas", em referência à trajetória de superação que construiu na música.

"Eu voei sem asas e voei alto. E vou voar mais ainda. E tenho certeza que meus quatro filhos vão voar para onde eles quiserem, ou na música ou em qualquer outra coisa", concluiu.