Cabelo de Taty Girl fica arrepiado durante show no Ceará e viraliza

Momento aconteceu durante apresentação em Forquilha, e cantora levou a situação com bom humor.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
19 de Julho de 2026 - 11:23 (Atualizado às 11:38)
capa da noticia
Legenda: Cabelo de Taty Girl ficou arrepiado após efeitos pirotécnicos durante show no interior do Ceará.
Foto: Reprodução/Instagram.

Um momento inusitado marcou o show de Taty Girl em Forquilha, no interior do Ceará, na noite de sexta-feira (17), quando o cabelo da cantora ficou completamente arrepiado durante a apresentação.

A cena aconteceu logo após o acionamento de efeitos pirotécnicos no palco. Surpresa com a situação, a artista percebeu que os fios estavam em pé e reagiu com bom humor, arrancando risadas do público presente.

Mesmo diante do episódio, Taty Girl continuou o show normalmente. Pouco depois, integrantes da equipe de produção ajudaram a ajeitar o cabelo, e a apresentação seguiu sem interrupções.

“As fotos do show de ontem ficaram lindas”

O vídeo do momento rapidamente se espalhou pelas redes sociais e acumulou centenas de comentários. A própria cantora entrou na brincadeira ao compartilhar fotos do show e escrever: “As fotos do show de ontem ficaram lindas”.

Entre as reações, a influenciadora Morgana Camila comentou: “Eu quando abro o papel da energia todo mês”. Já a ex-BBB Renata Saldanha fez referência aos eventos da artista e escreveu: “Eu quando fico até de manhã no Baú da Taty”.

Outros internautas também se divertiram com a cena. “Meu Deus, eu não estou aguentando! Esse efeito especial foi muito diferente dos iguais”, escreveu uma seguidora. Outra elogiou a cantora: “A diva elétrica é igualmente perfeita”.

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Cabelo de Taty Girl fica arrepiado durante show no Ceará e viraliza
É Hit

Cabelo de Taty Girl fica arrepiado durante show no Ceará e viraliza

Momento aconteceu durante apresentação em Forquilha, e cantora levou a situação com bom humor.

Redação

Há 2 horas

Imagem da notícia Corrida Fortal reúne 2,5 mil participantes em percurso com trio elétrico
É Hit

Corrida Fortal reúne 2,5 mil participantes em percurso com trio elétrico

Corredores disputaram provas de 5 km e 10 km ao som de músicas executadas ao longo do trajeto.

Redação

Há 2 horas

Imagem da notícia Cantor cearense revela vício em apostas e alerta: 'Isso não é vida para ninguém'
É Hit

Cantor cearense revela vício em apostas e alerta: 'Isso não é vida para ninguém'

Jovem afirma ter começado a jogar há cinco anos e não conseguiu mais parar.

Renato Bezerra

Imagem da notícia Cantor de forró sofre acidente a caminho de Icó, no Interior do Ceará
É Hit

Cantor de forró sofre acidente a caminho de Icó, no Interior do Ceará

Veículo quase se chocou contra um caminhão, mas conseguiu desviar a tempo.

Paulo Roberto Maciel

Imagem da notícia Relembre clássicos do rock que ganharam versão em forró
É Hit

Relembre clássicos do rock que ganharam versão em forró

Lista inclui versões de Nirvana, Beatles e Evanescence.

Redação

Imagem da notícia Cantora de forró dos anos 1990 anuncia despedida dos palcos com turnê
É Hit

Cantora de forró dos anos 1990 anuncia despedida dos palcos com turnê

Cantora nasceu no Rio de Janeiro e viveu parte da carreira musicial em Fortaleza (CE).

Redação

Imagem da notícia Solange Almeida encontrou Bonnie Tyler na TV e cantou hit em versão de forró
É Hit

Solange Almeida encontrou Bonnie Tyler na TV e cantou hit em versão de forró

Americana fez questão de elogiar o trabalho da artista.

Redação

Imagem da notícia Matheus Fernandes e Tamiris Dias anunciam gestação do primeiro filho
É Hit

Matheus Fernandes e Tamiris Dias anunciam gestação do primeiro filho

Gestação marca uma nova fase para os dois, que completam 16 anos de relacionamento em outubro.

Redação

Imagem da notícia Yasmin Sensação revela feats para o segundo semestre; saiba o que descobrimos
Opinião

Yasmin Sensação revela feats para o segundo semestre; saiba o que descobrimos

Cantora estreou no São João de Campina Grande (PB) no último domingo (5).
Foto de João Lima Neto

João Lima Neto

Imagem da notícia Luiz Fidelis revela feat com Dorgival Dantas e diz liberar letras para João Gomes
Opinião

Luiz Fidelis revela feat com Dorgival Dantas e diz liberar letras para João Gomes

Compositor até sugeriu composições para 'Dominguinho 3', caso o cantor pernambucano queira no repertório.
Foto de João Lima Neto

João Lima Neto