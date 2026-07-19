Cabelo de Taty Girl fica arrepiado durante show no Ceará e viraliza

Um momento inusitado marcou o show de Taty Girl em Forquilha, no interior do Ceará, na noite de sexta-feira (17), quando o cabelo da cantora ficou completamente arrepiado durante a apresentação.

A cena aconteceu logo após o acionamento de efeitos pirotécnicos no palco. Surpresa com a situação, a artista percebeu que os fios estavam em pé e reagiu com bom humor, arrancando risadas do público presente.

Mesmo diante do episódio, Taty Girl continuou o show normalmente. Pouco depois, integrantes da equipe de produção ajudaram a ajeitar o cabelo, e a apresentação seguiu sem interrupções.

“As fotos do show de ontem ficaram lindas”

O vídeo do momento rapidamente se espalhou pelas redes sociais e acumulou centenas de comentários. A própria cantora entrou na brincadeira ao compartilhar fotos do show e escrever: “As fotos do show de ontem ficaram lindas”.

Entre as reações, a influenciadora Morgana Camila comentou: “Eu quando abro o papel da energia todo mês”. Já a ex-BBB Renata Saldanha fez referência aos eventos da artista e escreveu: “Eu quando fico até de manhã no Baú da Taty”.

Outros internautas também se divertiram com a cena. “Meu Deus, eu não estou aguentando! Esse efeito especial foi muito diferente dos iguais”, escreveu uma seguidora. Outra elogiou a cantora: “A diva elétrica é igualmente perfeita”.