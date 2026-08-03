Vocalista da Forró Real tem partes íntimas apalpadas por fã em Acaraú, no Interior do CE

Banda afirmou não tolerar qualquer atitude que "desrespeite e integridade, a dignidade e os limites da mulher".

Escrito por Paulo Roberto Maciel paulo.maciel@svm.com.br
03 de Agosto de 2026 - 18:38 (Atualizado às 18:57)
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Legenda: Segundo a assessoria da artista, ela optou por não registrar um Boletim de Ocorrência (B.O).
Foto: Reprodução / Redes Sociais.

A cantora Rayane Feitosa, vocalista da banda Forró Real, vivenciou um episódio de importunação sexual durante uma apresentação em Acaraú, no Litoral Norte do Ceará, na última sexta-feira (31).

A artista se apresentava na festa de 177 anos de emancipação política do município, quando o show é paralisado após um jovem subir ao palco e agarrá-la pela cintura.

Um vídeo gravado por uma pessoa do público mostra o momento em que os seguranças tentam intervir na situação. Rayane, porém, tenta seguir com a apresentação e aceita bater a foto com o fã.

Enquanto a cantora posava com o jovem, que ele esgueira a mão pelas costas dela e a apalpa nas nádegas. Ela reage de imediato e o afasta para longe. "Rindo de nervoso. O que é isso, gente?", indagou ela em seguida.

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Banda publica nota de repúdio

No último sábado (1º), o grupo Forró Real publicou um comunicado no Instagram em que repudia veementemente qualquer atitude que "desrespeite e integridade, a dignidade e os limites da mulher".

A banda reforçou que nenhuma demonstração de admiração justifica "invadir o espaço de um artista" ou condutas que causem constrangimento ou assédio.

A nota manifesta solidariedade e apoio à cantora e reafirma que o Forró Real "não tolera qualquer forma de assédio, desrespeito ou comportamento inadequado".

O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria de Rayane Feitosa, mas a artista preferiu não se manifestar. Ela optou por não registrar um Boletim de Ocorrência (B.O).

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