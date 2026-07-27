Aviões Fantasy não ocorrerá em Fortaleza em 2026; veja o histórico do evento

Europa pode ser destino com base no histórico de produtora de cantor de forró.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
27 de Julho de 2026 - 15:20
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Legenda: Evento já recebeu convites para deixar o Brasil em diferentes anos.
Foto: Divulgação/Fortal

O cantor Xand Avião confirmou que a edição de 2026 do Aviões Fantasy marcará uma mudança inédita na história do evento: pela primeira vez, a festa não será realizada em Fortaleza e nem em qualquer cidade do Nordeste.

A revelação foi feita pelo artista em entrevista ao jornalista Leo Pida, no Camarote Mucuripe, durante o Fortal 2026, na noite da última sexta-feira (27).

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"Não vai ser em Fortaleza. Não vai ser no Nordeste. Tudo diferente! A primeira vez que o Aviões vai sair de casa", afirmou Xand.

O cantor preferiu manter em sigilo o novo destino do evento e não informou se a festa será realizada em outro estado brasileiro ou no exterior.

Nos bastidores, porém, já é conhecido que o Aviões Fantasy recebeu convites de produtoras de brasileiros no exterior ao longo dos últimos anos.

Entre as possibilidades, Portugal aparece como um dos destinos mais prováveis. Desde 2024, a Vybbe — produtora comandada por Xand Avião — promove festivais em Lisboa e Porto reunindo artistas do próprio casting, o que fortalece a ligação da empresa com o mercado português.

Além do local, outra expectativa gira em torno da data e da temática da próxima edição, características que se tornaram marcas registradas do Aviões Fantasy desde sua criação.

Histórico do Aviões Fantasy

Criado por Xand Avião, o Aviões Fantasy nasceu em Fortaleza e rapidamente se consolidou como um dos maiores eventos à fantasia do Brasil. Realizado tradicionalmente no período que antecede o Halloween, o festival reúne milhares de pessoas fantasiadas e grandes atrações da música nacional.

A cada edição, o evento adota um tema diferente, que inspira a cenografia, os figurinos e a identidade visual da festa. Ao longo dos anos, o Aviões Fantasy já explorou universos ligados ao cinema, à cultura pop, aos super-heróis, ao terror, aos videogames e à ficção científica, transformando cada edição em uma experiência temática para o público.

Mesmo durante o período da pandemia de Covid-19, quando o formato presencial precisou ser adaptado, a marca manteve força e voltou a crescer nos anos seguintes, atraindo turistas de diversas regiões do país.

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