Marília Tavares quer gravar DVD em Roraima e almeja espaço no Grammy Latino

A cantora Marília Tavares já começou a desenhar os próximos passos da carreira. Em entrevista exclusiva à coluna durante passagem por Fortaleza, a artista revelou que pretende gravar a nova produção audiovisual da carreira em Roraima, estado onde nasceu, e afirmou que um dos objetivos é conquistar espaço no Grammy Latino, principal premiação da música latina.

Atualmente, Marília trabalha na divulgação do projeto "Marília Sessions 2.0", gravado no dia 26 de março, data do aniversário dela. O repertório reúne 21 faixas e, segundo a cantora, reflete exatamente o que costuma ouvir no dia a dia.

É uma parte dois do primeiro 'Sessions' que a gente gravou. É basicamente tudo que eu escuto no meu dia a dia. Literalmente. Tem modão, tem sertanejo, tem pagode, tem MPB, tem muita coisa. A gente gravou no dia 26 de março, no dia do meu aniversário, com 21 faixas. Já lançamos dois EPs de sete músicas e ainda falta mais um Marília Tavares Cantora

DVD em Roraima

Depois da divulgação do projeto atual, Marília pretende realizar um antigo desejo: registrar um DVD de grande porte em Roraima.

"Mais para frente, quero fazer um feat e quero gravar um DVD lá na minha cidade, lá em Roraima. A gente já está organizando os pauzinhos, já está mexendo tudo para isso acontecer. Não tenho nada gravado em Roraima ainda, de DVD, de um negócio grande mesmo", revelou Marília.

Apesar de ainda estudar o local da gravação, a cantora disse que já possui opções definidas e que o principal desafio será a logística. "Eu tenho algumas opções, mas a gente ainda vai estudar mais, porque a logística para o Norte é meio complicada. A gente vai analisar a equipe, o cenário e organizar tudo certinho. Já tenho dois locais na minha mente", afirmou.

Marília lembrou ainda que o primeiro videoclipe da carreira foi gravado de forma simples em Caracaraí, município onde cresceu. "Eu gravei em Caracaraí, na minha cidade, a primeira música que gravei "Escondidinho". Eu tinha 15 anos quando gravei o primeiro videoclipe".

Campanha pelo Grammy Latino

Além dos planos para o novo DVD, Marília também mira reconhecimento internacional do projeto "Marília Sessions 2.0".

Nos últimos dias, a cantora publicou nas redes sociais uma arte com a frase "PARA SUA CONSIDERAÇÃO — LATIN GRAMMY", utilizada nas campanhas voltadas aos votantes da premiação para apresentar obras inscritas e elegíveis durante o período de votação.

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"É com muita alegria que compartilhamos Marília 2.0 com o mundo. Este projeto representa uma fase muito especial da carreira da @mariliatavares, e ver esse trabalho chegar até aqui já é motivo de imensa gratidão. Seguimos vivendo esse sonho juntos", escreveu ela em publicação no Instagram.

Parcerias com o forró

Durante a entrevista, Marília também falou da proximidade com artistas nordestinos e revelou interesse em ampliar as parcerias com nomes do forró. "Quem eu tenho mais afinidade, que eu já gravei, foi a Solange Almeida. Sol, te amo, linda. Maravilhosa. Sou apaixonada na Sol."

Ela ainda destacou a vontade de gravar com a dupla Mari & Rayane. "Eu adoro aquelas meninas. Vamos fazer um barulho aí, eu e elas".

Ao comentar as referências musicais, a cantora afirmou que transita por diferentes estilos e surpreendeu ao revelar que o sertanejo não é o gênero que mais escuta no cotidiano. "Eu escuto coisas diferentes. Sou da vibe do MPB, do trap, do forró. O que eu menos escuto é sertanejo", disse.

Conselho para quem sonha com a carreira artística

Ao falar sobre a trajetória, Marília deixou uma mensagem para quem pretende seguir carreira na música ou em qualquer outra profissão.

"Se você quer começar em qualquer área, vai atrás e não escuta crítica de pessoinha que está do teu lado. Se tem um sonho, segue, persiste e fé em Deus, que tudo acontece no tempo dele. Não adianta atropelar nada", concluiu Marília Tavares.