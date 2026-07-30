Kukukaya encerra atividades após 30 anos com evento de despedida; saiba quando

Uma das casas de shows mais tradicionais de Fortaleza, eternizada na voz do apresentador João Inácio Jr. em locuções de publicidade, está prestes a encerrar um ciclo.

Após cerca de 30 anos de história, o Kukukaya deixará de funcionar em agosto. A coluna apurou que o último evento será realizado no próximo dia 8, marcando a despedida de um dos endereços mais emblemáticos do forró na capital cearense.

Ao longo de três décadas, o Kukukaya se consolidou como um dos principais palcos da música nordestina em Fortaleza.

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A casa, localizada na Avenida Pontes Vieira, recebeu grandes nomes do forró, revelou artistas, promoveu encontros históricos e atravessou diferentes fases do gênero, tornando-se referência para gerações de frequentadores.

Nomes como Batista Lima, Noda de Caju, Vicente Nery e Beto Barbosa fizeram grandes eventos no espaço

Segundo informações obtidas pela coluna, a direção prepara uma programação especial para a despedida. Duas grandes vozes do forró estão em fase final de definição para comandar a última noite de apresentações no espaço. Os nomes, no entanto, ainda são mantidos em sigilo.

O encerramento das atividades representa o fim de uma trajetória iniciada na década de 1990, período em que o Kukukaya ganhou notoriedade e passou a integrar o circuito das principais casas dedicadas ao forró no Ceará.

Novo projeto de forró pode ocupar o espaço

Apesar do fechamento, o endereço não deverá permanecer vazio por muito tempo. A coluna apurou que o imóvel está em negociação para receber um novo empreendimento voltado ao segmento do forró.

As conversas estão em andamento e envolvem um projeto que pretende manter a tradição musical do espaço, preservando a vocação do endereço como ponto de encontro dos fãs do gênero.

Ainda não há confirmação oficial sobre o novo operador nem sobre a data de inauguração.