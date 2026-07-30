Kukukaya encerra atividades após 30 anos com evento de despedida; saiba quando
Empresários planejam abrir novo espaço de forró no local.
Uma das casas de shows mais tradicionais de Fortaleza, eternizada na voz do apresentador João Inácio Jr. em locuções de publicidade, está prestes a encerrar um ciclo.
Após cerca de 30 anos de história, o Kukukaya deixará de funcionar em agosto. A coluna apurou que o último evento será realizado no próximo dia 8, marcando a despedida de um dos endereços mais emblemáticos do forró na capital cearense.
Ao longo de três décadas, o Kukukaya se consolidou como um dos principais palcos da música nordestina em Fortaleza.
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A casa, localizada na Avenida Pontes Vieira, recebeu grandes nomes do forró, revelou artistas, promoveu encontros históricos e atravessou diferentes fases do gênero, tornando-se referência para gerações de frequentadores.
Nomes como Batista Lima, Noda de Caju, Vicente Nery e Beto Barbosa fizeram grandes eventos no espaço
Segundo informações obtidas pela coluna, a direção prepara uma programação especial para a despedida. Duas grandes vozes do forró estão em fase final de definição para comandar a última noite de apresentações no espaço. Os nomes, no entanto, ainda são mantidos em sigilo.
O encerramento das atividades representa o fim de uma trajetória iniciada na década de 1990, período em que o Kukukaya ganhou notoriedade e passou a integrar o circuito das principais casas dedicadas ao forró no Ceará.
Novo projeto de forró pode ocupar o espaço
Apesar do fechamento, o endereço não deverá permanecer vazio por muito tempo. A coluna apurou que o imóvel está em negociação para receber um novo empreendimento voltado ao segmento do forró.
As conversas estão em andamento e envolvem um projeto que pretende manter a tradição musical do espaço, preservando a vocação do endereço como ponto de encontro dos fãs do gênero.
Ainda não há confirmação oficial sobre o novo operador nem sobre a data de inauguração.