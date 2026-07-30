Zé Vaqueiro completa 8 meses solteiro e diz estar aberto a um novo amor: 'Deus proverá uma pessoa'

O cantor Zé Vaqueiro completou oito meses solteiro e garante que, por enquanto, o coração segue ocupado pela agenda de shows. Em entrevista exclusiva à coluna, o artista afirmou que os últimos meses foram dedicados quase integralmente ao trabalho, à saúde e à família.

Apesar da correria, ele não fecha as portas para um novo relacionamento e acredita que, quando chegar o momento certo, "Deus proverá uma pessoa".

"Trabalhando demais. Todo mundo tá vendo minha rotina. A correria maior do mundo, me dedicando ao trabalho, cuidando da saúde também. Não tá dando nem tempo de respirar. Então, a gente tá focado no trabalho, que Deus abençoe. E prepare. Quem sabe um dia Deus proverá uma pessoa", declarou Zé Vaqueiro à coluna.

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Desde o fim do relacionamento com a influenciadora Ingra Soares, em novembro de 2025, Zé Vaqueiro passou a ser apontado por fãs como um dos solteiros mais cobiçados do forró. Nos eventos pelo Brasil, tornou-se comum ver admiradoras brincando sobre a possibilidade de conquistar um encontro com o artista, sugerindo até "sorteios" para definir quem teria essa oportunidade.

Cantor passou por 70 cidades nos últimos dois meses

A falta de tempo para a vida amorosa tem uma justificativa. Apenas nos meses de junho e julho, o pernambucano realizou 73 apresentações pelo país, em uma verdadeira maratona que percorreu todas as regiões brasileiras.

A sequência de shows levou Zé Vaqueiro do Pará ao Rio de Janeiro, passando por diversos estados do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, antes de retornar ao Nordeste.

Considerando o roteiro da turnê, a estimativa é que o cantor tenha percorrido entre 30 mil e 35 mil quilômetros em deslocamentos durante os dois meses.

A rotina intensa também ficou registrada nas redes sociais do artista. Os seguidores acompanharam diariamente a sequência de viagens, apresentações, noites encerradas já na madrugada, cafés da manhã antes de novos deslocamentos e treinos na academia.

Em meio aos compromissos profissionais, Zé Vaqueiro também fez questão de reservar momentos para o filho Daniel, fruto do relacionamento com Ingra Soares, aparecendo ao lado do menino em alguns registros publicados nos stories.

Enquanto o trabalho segue em ritmo acelerado, a vida amorosa permanece em segundo plano. Mas, pelo menos segundo o próprio cantor, o futuro continua em aberto.