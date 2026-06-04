Ingra Soares desabafa após comentário de ‘sorteio’ envolvendo Zé Vaqueiro e nega reconciliação

A influenciadora digital Ingra Soares usou os stories do Instagram, nessa quarta-feira (3), para rebater especulações sobre a vida pessoal e pedir respeito após um comentário de uma seguidora relacioná-la ao cantor Zé Vaqueiro.

A polêmica começou depois que uma fã publicou um vídeo sugerindo que o artista sorteasse uma seguidora para sair com ele. A brincadeira viralizou nas redes sociais e acabou se transformando em um meme recorrente nos shows do cantor.

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Dias depois, ao comentar uma publicação de Ingra, uma seguidora escreveu direcionada a ela: “Certeza que ela ganhou o sorteio no off”. A influenciadora respondeu de forma direta: “Tô fora!”.

A resposta repercutiu nas redes sociais e em páginas de entretenimento, levando Ingra a gravar um vídeo para explicar reação e demonstrar incômodo com o assunto.

“Eu estou realmente cansada disso. Já são quase seis meses desde o nosso término e saiu muita coisa, muitas mentiras, muitas inverdades, falsas acusações. E as pessoas ainda continuam com falsas acusações, sem o mínimo de respeito”, afirmou.

Cearense relembrou os seis anos de casamento

Durante o desabafo, Ingra destacou a história construída ao longo do relacionamento com o cantor e lamentou a falta de respeito por parte de internautas.

“Foram seis anos de casamento, onde foi construída uma história do zero. Nós nos conhecemos do zero, construímos toda a nossa história, toda a nossa vida. E são seis meses de término. As pessoas não respeitam. O casamento acabou, o casamento está encerrado”, declarou.

A influenciadora explicou ainda que a resposta à seguidora ocorreu porque comentários sobre o assunto continuam aparecendo em suas publicações.

“Eu só respondi uma seguidora do meu Instagram porque já estavam saindo vários comentários. Quando eu faço uma postagem, vêm falar sobre isso, com essas piadas sobre sorteio. E eu cansei desse assunto. Eu cansei das pessoas continuarem alimentando isso”, disse.

Sem possiblidade de reconciliação

Ingra também negou que a manifestação dela na rede social tivesse qualquer relação com uma possível reconciliação com o ex-marido.

“Eu não falei de reconciliação nenhuma. Não falei nada. Só respondi uma pessoa que falou uma coisa, e eu fui lá responder para ver se as pessoas paravam”, afirmou.

Em outro trecho do vídeo, ela reforçou que não pretende mais permanecer em silêncio diante de comentários que considera desrespeitosos.

“Eu tenho o meu direito. Eu sou mulher, eu sou mãe, eu tenho a minha família. Tem que ter respeito em cima disso. No meu Instagram, quando vier comentário desse tipo, eu vou responder. E, se for preciso, vou bloquear”, ressaltou.

Ao encerrar o pronunciamento, Ingra afirmou que considera o assunto encerrado e pediu que internautas respeitem a trajetória dela e os filhos.