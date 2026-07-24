Natanzinho Lima vai gravar DVD gratuito em favela; veja detalhes

O cantor Natanzinho Lima revelou que pretende gravar um novo DVD gratuito em uma comunidade do Rio de Janeiro. A informação foi dada em entrevista exclusiva à coluna, na noite de quinta-feira (24), durante passagem pelo Camarote Mucuripe, no Fortal 2026.

O artista afirmou que o projeto está em fase de planejamento e que a equipe estuda bairros e comunidades onde a gravação poderá acontecer.

Segundo o cantor, o desejo é levar o projeto para uma favela da capital fluminense, mas ainda depende de definições sobre autorizações e logística.

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"Eu vou lançar um projeto lá no Rio de Janeiro, ou na favela, em algum bairro lá do Rio, que eu tenho uma vontade muito grande de fazer alguma coisa lá, gratuita", disse.

"Eu quero muito que seja na favela, mas eu não sei como é que funciona a liberação para fazer lá, o espaço, tudo. A gente já está vendo alguns bairros, alguns lugares para lançar o mais rápido possível o 'Natanzinho Lima na Favela'", completou.

O artista disse que o projeto já vem sendo discutido há algum tempo, embora ainda não tenha uma data definida para a gravação.

Segundo Fortal consecutivo

Antes de falar sobre os novos projetos, Natanzinho comemorou a participação pelo segundo ano seguido no Fortal.

Ele destacou a importância do evento em sua carreira e classificou a micareta como um sonho para qualquer artista.

Para mim, é uma alegria muito grande estar aqui no Fortal pelo segundo ano consecutivo. É um evento grandioso, um sonho para qualquer artista. É um motivo de alegria e de vitória poder seguir tocando aqui Natanzinho Lima Cantor

Chapéu virou marca entre os fãs

Durante a conversa, Natanzinho também comentou o sucesso do chapéu usado em shows, acessório que passou a ser adotado por fãs e vendido por ambulantes nas apresentações.

Segundo ele, o símbolo surgiu de forma espontânea e acabou se tornando uma marca de identificação do público.

"Não foi uma coisa pensada, foi acontecendo. Quando você vê um cara de chapéu, já pensa: 'aquele ali gosta do Natanzinho Lima'", comentou.

O chapéu foi repercutindo pelo Brasil e eu fico feliz quando vejo um cara vendendo e ganhando o dinheirinho dele".

O cantor revelou que, apesar dos pedidos dos fãs, ainda não pretende lançar uma linha oficial de chapéus justamente para não prejudicar os vendedores informais.

"O povo pergunta por que eu não crio uma loja. Futuramente, eu penso em criar meus chapéus oficiais, mas hoje prefiro ver as pessoas ganhando dinheiro. Eu já ganho cantando. Depois eu ganho com isso. Hoje deixo o pessoal fazer a renda deles", declarou o artista.

Fortal ganha transmissão na TV Verdes Mares

Até domingo (26), a TV Verdes Mares vai levar ao público os principais momentos do Fortal 2026.

A cobertura será comandada por Dan Viana e Niara Meirele direto da avenida e dos shows do Camarote Mucuripe.

Programação das transmissões:

Quinta-feira (23/07): após o Jornal da Globo;

Sexta-feira (24/07): após o Jornal da Globo;

Sábado (25/07): após o Altas Horas.