Henry Freitas diz que sonha em puxar trio elétrico no Fortal e anuncia gravação de DVD em Fortaleza

Em entrevista exclusiva à coluna, na noite de quinta-feira (24), durante o Fortal 2026, o cantor Henry Freitas revelou o desejo de, no futuro, comandar um trio elétrico na micareta e anunciou que irá gravar um novo DVD em Fortaleza ainda neste ano.

Pela terceira edição consecutiva como atração do Camarote Mucuripe, o artista comemorou a presença na festa e destacou a felicidade em voltar ao evento.

Embora já seja presença frequente na programação do Camarote Mucuripe, o artista afirmou que sonha em viver a experiência de puxar os foliões pelas avenidas da micareta.

Se eu tivesse fazendo trio hoje pode ter certeza que eu ia descer no meio da galera. Mas não vou deixar essa oportunidade passar. É o terceiro ano aqui no Camarote Mucuripe. Vamos descer também no meio do povo e fazer os foliões felizes Henry Freitas Cantor

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Questionado sobre os projetos para o segundo semestre, o cantor antecipou que prepara a gravação de um novo DVD em Fortaleza, mantendo o clima de "Terapya" que se tornou uma das marcas dos shows deles. "Finalzinho do ano tem DVD nesse clima de 'Terapya' que todo mundo adora", revelou.

Projeto aliado com amigos do forró

Antes disso, Henry também lançará um novo projeto musical. Em setembro, chega às plataformas o álbum do grupo "Auge Boys", parceria com Kadu Martins e Núzio Medeiros, reunindo faixas mais dançantes para o verão.

"Em setembro tem um álbum do Auge Boys com Kadu Martins e Núzio Medeiros, aquele álbum mais animado. Então se prepara aí que músicas como 'Ritmo da Sanfoninha' e 'Super Fantasticamente' estão vindo para dar o play nesse verão", adiantou o artista.

Fortal ganha transmissão na TV Verdes Mares

Até domingo (26), a TV Verdes Mares vai levar ao público os principais momentos do Fortal 2026.

A cobertura será comandada por Dan Viana e Niara Meirele direto da avenida e dos shows do Camarote Mucuripe.

Programação das transmissões:

Quinta-feira (23/07): após o Jornal da Globo;

Sexta-feira (24/07): após o Jornal da Globo;

Sábado (25/07): após o Altas Horas.