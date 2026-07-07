Luiz Fidelis revela feat com Dorgival Dantas e diz liberar letras para João Gomes

O cantor cearense Luiz Fidelis revelou que gravará uma parceria inédita com Dorgival Dantas. Segundo ele, a música já está pronta e recebeu a aprovação do parceiro, mas o título ainda permanece em segredo.

Luiz conversou com a coluna sobre diferentes assuntos da carreira durante passagem por Maracanaú (CE), em turnê de São João.

"A gente já tem uma canção, certo? Fiquei feliz porque ele gostou muito do resultado. Eu não vou dizer o nome da canção, não, mas é linda. Tem um gancho que eu acho bonito no final da música: 'Encontrei a minha paz procurando o amor', diz a letra", declarou o compositor.

Fidelis ainda ressaltou a admiração que nutre pelo artista potiguar. "O Dorgival é uma pessoa que eu admiro demais como artista, como ser humano. A gente aprende demais com o Dorgival".

Fidelis diz ser admirador do trabalho de João Gomes

Durante a conversa, Luiz Fidelis também fez elogios ao trabalho de João Gomes e destacou a importância do cantor para ampliar o alcance do forró sem descaracterizar suas origens.

Ao ser questionado se liberaria canções para o cantor pernambucano, ele declarou que autorizaria grandes letras da carreira ao futuro projeto "Dominguinho 3". O artista chegou a sugerir algumas composições destacando que a voz dele combina com clássicos do repertório dele.

"Liberaria e até sugeria que ele poderia cantar 'Se Lembra Coração'. Aquela vozeirão dele, né? Mas tem mais, viu, João? Como "Seis Cordas' e outras", afirmou Luiz Fidelis.

"Ele está trazendo o forró para um lado, podemos dizer, cult, sem perder as raízes. Parabéns para o João Gomes. É um garoto que eu tive o prazer de conhecer e de escutar cantando minhas músicas. Isso é muito bacana. É sinônimo de que o forró não tem idade", declarou.

'O forró não é moda', declarou o cantor

Ao comentar o atual momento do gênero, Luiz Fidelis afirmou que o forró ultrapassou o período das festas juninas e se consolidou durante todo o ano.

Forró é o ano todo. O São João é um momento específico, mas o forró tomou outras proporções. O forró não toca mais só de manhãzinha na rádio. Hoje toca na grade de todas as rádios Luiz Fidelis Cantor e compositor

O compositor também defendeu o gênero como uma manifestação cultural permanente. "O forró é cultura, cultura é costume. Por isso que o forró não passa, porque o forró não é moda. O forró está na nossa vida, como a nossa culinária. É tradição".

Ao falar sobre suas inspirações, Luiz Fidelis destacou a importância de Luiz Gonzaga para sua trajetória artística.

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"Luiz Gonzaga serve de espelho para a gente. Não é que a gente imite, mas eu me espelho nele tentando escrever a nossa riqueza cultural, falando do Nordeste. A gente tem que ter orgulho de ser nordestino", explanou o compositor.

Conselhos para novos compositores

Questionado sobre quais orientações daria para quem deseja seguir carreira na composição, Luiz Fidelis defendeu autenticidade e inspiração acima da busca pelo sucesso comercial.

Não queira fazer uma música de forma transpirada. Busque a inspiração. Eu costumo dizer que não paro para fazer uma música; a música é que me para Luiz Fidelis Cantor e compositor

Ele também fez um alerta para quem inicia na profissão pensando apenas em fama e dinheiro. "Eu ganhei dinheiro porque eu fazia música. Eu não fiz música para ganhar dinheiro. Vejo muita gente começando a compor já sonhando com a fama e os milhões. Quanto mais você quer acertar o alvo, mais você fica na beirada. Você tem que ser verdadeiro. Nunca fiz uma música achando que ia estourar. Sempre faço música achando que é uma verdade".

Ao relembrar a trajetória, Luiz Fidelis afirmou que a maior conquista proporcionada pela carreira foi viver dignamente da música. "Eu nunca busquei a fama. Sempre busquei a importância. A música mudou um pouco a conta bancária, mas não mudou minha maneira de ser e de pensar. A música me realiza, independentemente do que eu venha a ganhar financeiramente ou não".