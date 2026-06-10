João Gomes revela que 'Dominguinho 3' terá música de Rita de Cássia
Pernambucano soltou informação ao ganhar LP com repertório da cantora durante gravação de entrevista.
Em entrevista exclusiva à coluna, o cantor João Gomes deu um spoiler sobre o que deve entrar no repertório de "Dominguinho 3". Ao receber deste colunista o LP "Todos Cantam Rita", nos bastidores do "Vila São João Gomes" em Fortaleza, realizado na última quinta-feira (4), o artista revelou que uma canção da compositora cearense Rita de Cássia deve integrar o repertório do próximo álbum desenvolvido ao lado de Jota.Pê e Mestrinho.
"Tem coisa do 'Dominguinho 3' já mesmo", disse o cantor ao ler a ficha técnica no verso do LP nos bastidores do show.
Ao todo, o disco — produzido pela produtora Imaginar Filmes — reúne 14 músicas interpretadas por diferentes artistas. Agora, resta saber qual das composições fará parte do repertório de "Dominguinho 3".
Escute o álbum 'Todos Cantam Rita':
- Adma Andrade (Coragem pra falar)
- Avine Vinny (Passos na areia)
- Batista Lima (Eu, você e o amor)
- Caninana (Serpente)
- Katia Cilene (Cara metade)
- Luciene Melo (Brilho da lua)
- Marcelo Mello (Flores e espinhos)
- Neto Leite (Onde canta o sabiá)
- Rayane Façanha (Espaço sideral)
- Rita de Cássia (Maria, filha do sertão)
- Tetê Pessoa (Barreiras)
- Walkyria Santos (Nossa canção)
- Yara Tchê (Tatuagem)
Rita de Cássia está entre os grandes medalhões do forró, diz João Gomes
Ao comentar sobre as influências que moldam a trajetória musical, João Gomes colocou Rita de Cássia ao lado de compositores consagrados como Petrúcio Amorim, Maciel Melo e Humberto Teixeira. Para o cantor, a autora cearense integra um grupo de artistas que ajudaram a construir a história do gênero e seguem como referência obrigatória para as novas gerações do forró.
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"Eu acho que esse álbum do segundo "Domingunho" gravei muitas canções de Petrúcio. Eu me surpreendia, porque a gente escolheu o repertório não pelo autor. Mas, quando se fala em forró, tem alguns medalhões que têm que ser respeitados, e Rita é uma delas. A gente, querendo ou não, vai cantar uma música dela e vai carregá-la sempre no coração. Todos esses grandes compositores, os grandes mestres, uma hora a gente vai cantar: Maciel Melo, Petrúcio Maia, Rita de Cássia, Humberto Teixeira. São a nossa biografia", ressaltou João Gomes.