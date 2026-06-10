João Gomes revela que 'Dominguinho 3' terá música de Rita de Cássia

Em entrevista exclusiva à coluna, o cantor João Gomes deu um spoiler sobre o que deve entrar no repertório de "Dominguinho 3". Ao receber deste colunista o LP "Todos Cantam Rita", nos bastidores do "Vila São João Gomes" em Fortaleza, realizado na última quinta-feira (4), o artista revelou que uma canção da compositora cearense Rita de Cássia deve integrar o repertório do próximo álbum desenvolvido ao lado de Jota.Pê e Mestrinho.

"Tem coisa do 'Dominguinho 3' já mesmo", disse o cantor ao ler a ficha técnica no verso do LP nos bastidores do show.

Ao todo, o disco — produzido pela produtora Imaginar Filmes — reúne 14 músicas interpretadas por diferentes artistas. Agora, resta saber qual das composições fará parte do repertório de "Dominguinho 3".

Escute o álbum 'Todos Cantam Rita':

Adma Andrade (Coragem pra falar)

Avine Vinny (Passos na areia)

Batista Lima (Eu, você e o amor)

Caninana (Serpente)

Katia Cilene (Cara metade)

Luciene Melo (Brilho da lua)

Marcelo Mello (Flores e espinhos)

Neto Leite (Onde canta o sabiá)

Rayane Façanha (Espaço sideral)

Rita de Cássia (Maria, filha do sertão)

Tetê Pessoa (Barreiras)

Walkyria Santos (Nossa canção)

Yara Tchê (Tatuagem)

Rita de Cássia está entre os grandes medalhões do forró, diz João Gomes

Ao comentar sobre as influências que moldam a trajetória musical, João Gomes colocou Rita de Cássia ao lado de compositores consagrados como Petrúcio Amorim, Maciel Melo e Humberto Teixeira. Para o cantor, a autora cearense integra um grupo de artistas que ajudaram a construir a história do gênero e seguem como referência obrigatória para as novas gerações do forró.

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"Eu acho que esse álbum do segundo "Domingunho" gravei muitas canções de Petrúcio. Eu me surpreendia, porque a gente escolheu o repertório não pelo autor. Mas, quando se fala em forró, tem alguns medalhões que têm que ser respeitados, e Rita é uma delas. A gente, querendo ou não, vai cantar uma música dela e vai carregá-la sempre no coração. Todos esses grandes compositores, os grandes mestres, uma hora a gente vai cantar: Maciel Melo, Petrúcio Maia, Rita de Cássia, Humberto Teixeira. São a nossa biografia", ressaltou João Gomes.