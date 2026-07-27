Ivete Sangalo dá presente inusitado a fã durante o Fortal 2026; veja vídeo

Um fã de Ivete Sangalo ganhou um presente inusitado para guardar pela vida toda durante a passagem da cantora pelo Fortal 2026, na noite de sábado (26). A artista protagonizou um momento inusitado ao jogar ao público uma toalha usada por ela durante a apresentação no trio elétrico.

A cena aconteceu durante a execução da música "Abalou" e foi registrada pela transmissão oficial do evento. Enquanto cantava, Ivete percebeu um fã na plateia, fez um coração com as mãos e, logo depois, saiu correndo para buscar uma toalha branca.

Veja também Opinião Natanzinho Lima vai gravar DVD gratuito em favela; veja detalhes É Hit É o Tchan promete voltar com concurso de morena e loira do Tchan: 'Quem sabe vem uma cearense'

O gesto chamou a atenção porque, antes de lançar o objeto ao público, a cantora passou a toalha por todo o corpo, em uma brincadeira para deixar o próprio cheiro no tecido. Em seguida, ela arremessou o presente em direção aos foliões.

Fãs disputaram toalha de camarote

As Imagens mostram que a disputa pela lembrança foi intensa. Pelo menos quatro pessoas tentam agarrar a toalha ao mesmo tempo, transformando o momento em uma pequena competição em meio à multidão.

Conhecida pela interação constante com os fãs, Ivete Sangalo costuma criar momentos espontâneos durante apresentações em trios elétricos. O episódio rapidamente repercutiu entre os foliões e nas redes sociais, tornando-se um dos momentos curiosos da passagem da cantora pelo Fortal 2026.