É o Tchan promete voltar com concurso de morena e loira do Tchan: 'Quem sabe vem uma cearense'

A disputa para escolher a nova integrante da banda deve "parar o Brasil", diz Compadre Washington.

Escrito por Raísa Azevedo raisa.azevedo@svm.com.br
24 de Julho de 2026 - 17:36
capa da noticia
Legenda: Scheila Carvalho e Sheila Mello venceram a disputa e marcaram a história do É o Tchan.
Foto: Reprodução/Globo.

Presença confirmada na Arena Fortal 2026 nesta sexta-feira (24), a banda É o Tchan revelou uma novidade que promete acelerar o coração dos fãs mais nostálgicos.

Em entrevista ao Diário do Nordeste , o grupo confirmou que irá trazer de volta a competição que marcou a história do axé e da televisão brasileira nos anos 1990: o concurso para eleger a loira e a morena do Tchan.

"No próximo ano, vamos fazer um negócio bacana, com o aniversário do concurso das morenas e loiras do Tchan. Aguardem porque vai abalar o Brasil", antecipou Compadre Washington. 

O vocalista relembra o sucesso do concurso, exibido na televisão aberta, em que concorrentes de todo o Brasil se inscreviam para fazer parte do balé da banda.

A gente parava o país aos domingos com os concursos. Quem sabe agora pode surgir também uma cearense.
Compadre Washington
Cantor do É o Tchan

Segundo o cantor, o novo concurso deve ganhar uma roupagem diferente da executada nos anos 1990. Ele aproveitou para dar dicas para as fãs cearenses se destacarem na competição.

"Pode ser a nossa princesa, porque nós fazemos uma brincadeira com essa música, um pequeno concurso, em que nós escolhemos a princesa de cada estado que nós passamos. Quem sabe hoje podemos escolher a princesa cearense. É só subir no palco e fazer a coreografia", explicou Compadre Washington. 

Veja também

Imagem da notícia: Noiva cearense é surpreendida com show do É o Tchan no casamento: 'Não morro mais do coração'; vídeo
Zoeira

Noiva cearense é surpreendida com show do É o Tchan no casamento: 'Não morro mais do coração'; vídeo
Imagem da notícia: Filhos de Jorge estreia no Fortal 2026 e revela feat dos sonhos com Zé Vaqueiro e Xand
É Hit

Filhos de Jorge estreia no Fortal 2026 e revela feat dos sonhos com Zé Vaqueiro e Xand

Concurso da loira e morena do Tchan

No fim da década de 1990, a banda É o Tchan realizou concursos para escolher a nova morena e loira do grupo. As disputas foram exibidas em dois canais da televisão aberta brasileira, Tv Globo e SBT.

Scheila Carvalho e Sheila Mello venceram a disputa e marcaram a história do É o Tchan.
Legenda: Scheila Carvalho e Sheila Mello venceram a disputa e marcaram a história do É o Tchan.
Foto: Reprodução/Globo.

Na competição, as candidatas colocavam à prova todo o carisma e talento para a coreografia em busca da tão sonhada vaga no balé da banda. Com a votação aberta, as torcidas faziam mutirões de voto, tudo para conquistar o público, que tinha o poder da decisão.

Carla Perez e Sheila Mello foram as loiras que mais ganharam destaque no grupo. 

Já em 1997, Scheila Carvalho participou do concurso Morena do Tchan, no Domingão do Faustão, na Tv Globo, sendo um dos episódios mais icônicos da competição.

A dançarina venceu Rosiane Pinheiro e se tornou integrante do grupo. "Tremia tudo e minhas mãos começaram a formigar", relevou Sheila, à época.

A atriz e dançarina Viviane Araujo também passou pelo concurso, mas foi eliminada na semifinal. Ela relembra com carinho o período em que entrar para a banda era um sonho de muitas meninas.

"Porque era um sonho estar perto da banda, acho que para qualquer menina. Eu tinha 21 anos na época, era um sonho enorme para mim", disse ela em entrevista ao Altas Horas em 2023.

Transmissão ao vivo

Até domingo (26), a TV Verdes Mares vai levar ao público os principais momentos do Fortal 2026.

A cobertura será comandada por Dan Viana e Niara Meirele direto da avenida e dos shows do Camarote Mucuripe.

Programação das transmissões

  • Quinta-feira (23/07): após o Jornal da Globo;
  • Sexta-feira (24/07): após o Jornal da Globo;
  • Sábado (25/07): após o Altas Horas.
Assuntos Relacionados
Artes Cultura e Entretenimento/fortal

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Henry Freitas diz que sonha em puxar trio elétrico no Fortal e anuncia gravação de DVD em Fortaleza
Opinião

Henry Freitas diz que sonha em puxar trio elétrico no Fortal e anuncia gravação de DVD em Fortaleza

Cantor destacou ainda o lançamento de projeto com Kadu Martins e Núzio Medeiros.
Foto de João Lima Neto

João Lima Neto

Há 42 minutos

Imagem da notícia É o Tchan promete voltar com concurso de morena e loira do Tchan: 'Quem sabe vem uma cearense'
É Hit

É o Tchan promete voltar com concurso de morena e loira do Tchan: 'Quem sabe vem uma cearense'

A disputa para escolher a nova integrante da banda deve "parar o Brasil", diz Compadre Washington.

Raísa Azevedo

Há 1 hora

Imagem da notícia É o Tchan agita Arena Fortal 2026 e enaltece energia do público cearense: 'É contagiante'
É Hit

É o Tchan agita Arena Fortal 2026 e enaltece energia do público cearense: 'É contagiante'

Banda destacou a relação de carinho com os fãs de Fortaleza e antecipou novidades para o show desta sexta (24).

Raísa Azevedo

Há 1 hora

Imagem da notícia Justiça suspende show de Wesley Safadão em Sertânia e proíbe pagamento de R$ 1,3 milhão por show
É Hit

Justiça suspende show de Wesley Safadão em Sertânia e proíbe pagamento de R$ 1,3 milhão por show

A medida atende a um pedido de tutela de urgência apresentado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

Redação

Imagem da notícia João Gomes é diagnosticado com influenza e cancela agenda de shows
É Hit

João Gomes é diagnosticado com influenza e cancela agenda de shows

Cantor precisou passar por um atendimento médico na noite dessa quinta-feira (23).

Redação

Imagem da notícia Filhos de Jorge estreia no Fortal 2026 e revela feat dos sonhos com Zé Vaqueiro e Xand
É Hit

Filhos de Jorge estreia no Fortal 2026 e revela feat dos sonhos com Zé Vaqueiro e Xand

Com mais de 18 anos de estrada, banda abriu primeira noite de festa.

Redação

Imagem da notícia Zé Felipe compra jatinho de milhões; saiba valor e detalhes
É Hit

Zé Felipe compra jatinho de milhões; saiba valor e detalhes

Citation Sovereign tem capacidade para transportar até nove passageiros, alcança velocidade de cruzeiro superior a 800 km/h.

Redação

Imagem da notícia Cabelo de Taty Girl fica arrepiado durante show no Ceará e viraliza
É Hit

Cabelo de Taty Girl fica arrepiado durante show no Ceará e viraliza

Momento aconteceu durante apresentação em Forquilha, e cantora levou a situação com bom humor.

Redação

Imagem da notícia Corrida Fortal reúne 2,5 mil participantes em percurso com trio elétrico
É Hit

Corrida Fortal reúne 2,5 mil participantes em percurso com trio elétrico

Corredores disputaram provas de 5 km e 10 km ao som de músicas executadas ao longo do trajeto.

Redação

Imagem da notícia Cantor cearense revela vício em apostas e alerta: 'Isso não é vida para ninguém'
É Hit

Cantor cearense revela vício em apostas e alerta: 'Isso não é vida para ninguém'

Jovem afirma ter começado a jogar há cinco anos e não conseguiu mais parar.

Renato Bezerra