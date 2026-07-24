É o Tchan promete voltar com concurso de morena e loira do Tchan: 'Quem sabe vem uma cearense'

Presença confirmada na Arena Fortal 2026 nesta sexta-feira (24), a banda É o Tchan revelou uma novidade que promete acelerar o coração dos fãs mais nostálgicos.
Em entrevista ao Diário do Nordeste , o grupo confirmou que irá trazer de volta a competição que marcou a história do axé e da televisão brasileira nos anos 1990: o concurso para eleger a loira e a morena do Tchan.
"No próximo ano, vamos fazer um negócio bacana, com o aniversário do concurso das morenas e loiras do Tchan. Aguardem porque vai abalar o Brasil", antecipou Compadre Washington.
O vocalista relembra o sucesso do concurso, exibido na televisão aberta, em que concorrentes de todo o Brasil se inscreviam para fazer parte do balé da banda.
A gente parava o país aos domingos com os concursos. Quem sabe agora pode surgir também uma cearense.
Segundo o cantor, o novo concurso deve ganhar uma roupagem diferente da executada nos anos 1990. Ele aproveitou para dar dicas para as fãs cearenses se destacarem na competição.
"Pode ser a nossa princesa, porque nós fazemos uma brincadeira com essa música, um pequeno concurso, em que nós escolhemos a princesa de cada estado que nós passamos. Quem sabe hoje podemos escolher a princesa cearense. É só subir no palco e fazer a coreografia", explicou Compadre Washington.
Concurso da loira e morena do Tchan
No fim da década de 1990, a banda É o Tchan realizou concursos para escolher a nova morena e loira do grupo. As disputas foram exibidas em dois canais da televisão aberta brasileira, Tv Globo e SBT.
Na competição, as candidatas colocavam à prova todo o carisma e talento para a coreografia em busca da tão sonhada vaga no balé da banda. Com a votação aberta, as torcidas faziam mutirões de voto, tudo para conquistar o público, que tinha o poder da decisão.
Carla Perez e Sheila Mello foram as loiras que mais ganharam destaque no grupo.
Já em 1997, Scheila Carvalho participou do concurso Morena do Tchan, no Domingão do Faustão, na Tv Globo, sendo um dos episódios mais icônicos da competição.
A dançarina venceu Rosiane Pinheiro e se tornou integrante do grupo. "Tremia tudo e minhas mãos começaram a formigar", relevou Sheila, à época.
A atriz e dançarina Viviane Araujo também passou pelo concurso, mas foi eliminada na semifinal. Ela relembra com carinho o período em que entrar para a banda era um sonho de muitas meninas.
"Porque era um sonho estar perto da banda, acho que para qualquer menina. Eu tinha 21 anos na época, era um sonho enorme para mim", disse ela em entrevista ao Altas Horas em 2023.
Transmissão ao vivo
Até domingo (26), a TV Verdes Mares vai levar ao público os principais momentos do Fortal 2026.
A cobertura será comandada por Dan Viana e Niara Meirele direto da avenida e dos shows do Camarote Mucuripe.
Programação das transmissões
- Quinta-feira (23/07): após o Jornal da Globo;
- Sexta-feira (24/07): após o Jornal da Globo;
- Sábado (25/07): após o Altas Horas.