Noiva cearense é surpreendida com show do É o Tchan no casamento: 'Não morro mais do coração'; vídeo

Uma festa de casamento ou um show misterioso da banda 'É o Tchan'? Uma noiva cearense viveu os dois sonhos em uma só noite. Um vídeo da reação irreverente da mulher à surpresa durante a cerimônia de celebração do matrimônio, realizada na última semana, foi publicado no Instagram do grupo e tomou conta das redes sociais.

Nas imagens, a cearense aparece incrédula ao ver os ídolos Beto Jamaica e Compadre Washington entoando o clássico hit "Pau Que Nasce Torto/Melô Do Tchan" na sua frente. Assim que ouviu a voz dos cantores, a noiva parece não acreditar e corre até a eles, em estado de choque, e os abraça. Com sorrisos, ela é recebida pelos vocalistas, que logo depois a levam para o palco para dançar.

"Se eu não morri nesse dia, não morro mais do coração. Foi a melhor surpresa da face da terra", comentou a noiva sobre o momento especial.

Já no centro da festa, a auge da animação acontece e a cearense prova que é mesmo fã da banda, reproduzindo em toda sintonia a coreografia da música. "Domingo ela não vai, vai, vai", canta a noiva, acompanhada dos demais convidados, que também são surpreendidos com a presença do grupo, um dos mais consagrados dos anos 1990.

A cearense quase chega a tropeçar ao prender o vestido, mas nada atrapalhou a animação. Ela ainda contou com a ajuda dos cantores e do próprio noivo para segurar o vestido longo.

Segundo a noiva, a surpresa foi um presente da mãe, totalmente inesperado. O momento com os ídolos foi tão especial, que ela diz ter "esquecido do noivo e do casamento" por alguns instantes, brincou.

"São 30 anos de alegria acompanhando a banda, então foi um momento para ficar para sempre na memória", celebra. "É o Tchan sempre foi trilha sonora da minha vida, mas ter eles no meu casamento entrou para a história", conta.

O vídeo, publicado na página da banda, já possui quase 100 mil curtidas e mais de 8 mil comentários. Na publicação, diversos usuários da rede social reagiram à animação da noiva cearense.

"Nunca pensei que ia chorar um dia ouvindo É o Tchan"; "Ela não sabe se dança, se chora ou se segura o vestido"; "A alma da querida saiu e voltou rapidamente. Que vídeo lindo e satisfatório, a reação dela foi surreal"; "Só quem é cria dos anos 90 vai entender esse momento" e "Deu vontade de segurar o Tchan junto com ela" foram alguns dos comentários deixados no post do grupo.