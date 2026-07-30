Dupla de forró? Nattan e Zé Vaqueiro unem vozes em nova festa; veja onde será 1º show

Plano é percorrer diferentes capitais com nova festa.

Escrito por João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
30 de Julho de 2026 - 13:50
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Legenda: Zé Vaqueiro e Nattan já possuem dois grandes eventos que reúnem milhares de pessoas pelo Brasil.
Foto: Divulgação

O que começou como uma parceria de sucesso nos streamings agora vai ganhar os palcos. Após a repercussão da música "Aproveita Que Eu Tô Brigado", Zé Vaqueiro e Nattan anunciaram o projeto inédito "Muído & Desmanttelo", que reunirá, pela primeira vez, as labels dos dois cantores em um único show. A estreia está marcada para o dia 31 de outubro, em Manaus (AM).

As vendas de ingressos para a primeira edição começam em 3 de agosto, enquanto novas informações sobre o evento serão divulgadas em breve.

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Inspirado no universo da vaquejada, o espetáculo promete reunir o repertório característico dos dois projetos, além de momentos de interação, improviso e participação conjunta dos artistas durante a apresentação.

Em conversa com empresários dos cantores, o É Hit descobriu que o Ceará está na mira dos artistas para receber uma edição da nova festa, mas datas ainda são avaliadas pelos artistas. 

União de dois projetos vai percorrer o Brasil

O "Muído do Original", de Zé Vaqueiro, é conhecido por levar aos palcos o clima das vaquejadas e um repertório voltado ao forró. Já o Desmanttelo, de Nattan, consolidou-se como uma das festas mais animadas do cantor, marcada pelo clima descontraído e pela forte interação com o público.

Agora, as duas marcas passam a integrar um único projeto, que nasce com a proposta de percorrer diversas cidades brasileiras.

"Esse projeto nasceu de uma parceria que deu muito certo e da vontade de entregar uma experiência ainda melhor para o público. Sempre que eu e Nattan nos encontramos é resenha demais e o 'Muído & Desmanttelo' vai juntar tudo isso. Tenho certeza de que quem estiver com a gente vai viver algo inesquecível", afirmou Zé Vaqueiro.

Nattan destacou que a amizade entre os dois artistas será um dos diferenciais do espetáculo.

"O Muído do Original e o Desmanttelo são dois projetos que têm a cara da nossa galera. Cada um tem sua identidade, mas quando eu e o Zé nos encontramos é resenha na certa".

"A gente já tem uma amizade de muito tempo e isso aparece no palco. A gente se diverte, improvisa, brinca um com o outro e o público acaba entrando junto nessa energia. Vai ser muita música, muita risada e uma festa que ninguém vai querer ir embora. E já vou avisando: o fim vai demorar, viu? Então vão preparados porque vai ter muitas horas de resenha", comentou Nattan.

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