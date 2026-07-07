Yasmin Sensação revela feats para o segundo semestre; saiba o que descobrimos

A cantora Yasmin Sensação viveu um momento especial na noite de domingo (5), ao subir pela primeira vez ao palco do São João de Campina Grande, na Paraíba.

Em entrevista exclusiva à coluna, a artista comemorou a estreia no evento e adiantou que prepara um novo DVD e parcerias com artistas femininas para o segundo semestre.

A estreia no palco principal do São João de Campina Grande marcou a realização de um sonho para Yasmin Sensação. Antes do show, a cantora falou sobre a emoção de participar da festa e destacou a importância do evento para os artistas nordestinos.

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"Minha respiração está até falhando, porque é um sonho de todo cantor e toda cantora pisar nesse palco maravilhoso de Campina Grande. É o maior São João do mundo. Nunca achei que ia pisar em um palco desse. Deus e Nossa Senhora são bons demais", declarou.

Maratona de 52 shows

A artista também comentou a intensa agenda de apresentações durante o período junino. Foram 30 shows em junho e outros 22 em julho, totalizando 52 apresentações, incluindo passagens pelo Ceará.

Segundo Yasmin, a rotina acelerada serviu como um aprendizado para carreira. "Foi uma escola para mim, de maturidade. Eu era muito ingênua nesse negócio do mundo da música. Agora acho que estou ficando mais madura. Está dando tudo certo, graças a Deus", afirmou.

Novo DVD e feats no piseiro

Para o segundo semestre, a cantora confirmou que prepara novos projetos. Entre eles, está a gravação de um DVD e o lançamento de parcerias musicais, cujos nomes ainda seguem em sigilo.

Sem revelar os artistas envolvidos, Yasmin deu uma pista sobre o que os fãs podem esperar. "Vai ter DVD novo e vários feats com artistas famosos. É surpresa. Aguarde", disse. Ao ser questionada sobre o perfil das participações, completou: "Feminino. Feminino. E do piseiro".

*O jornalista viajou a convite da Arte Produções, organizadora do São João de Campina Grande.