Rey Vaqueiro revela segredo para aguentar maratona de 92 shows em turnê de São João

Líder em número de apresentações durante o mês de junho, o cantor Rey Vaqueiro encerrou a maratona junina com 57 shows e já se prepara para enfrentar mais 35 apresentações em julho, período conhecido entre os artistas como "São Julhão".

Nos bastidores do último dia do São João de Campina Grande, no domingo (5), o artista contou à coluna qual é o segredo para suportar a intensa agenda de 92 shows em dois meses.

O foco absoluto na rotina de descanso e os cuidados com a voz foram os principais aliados de Rey Vaqueiro durante a temporada de festas juninas.

Segundo o cantor, a disciplina precisou substituir alguns hábitos comuns da estrada para que ele conseguisse cumprir todos os compromissos.

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"Na verdade é o foco. A gente vive muito na estrada e, nos meses normais, acaba dando uns deslizes, gosta de tomar uma, às vezes passa do horário. Mas nesses meses eu foquei 100% no momento que eu tinha para descansar. Aproveitava o máximo", afirmou o forrozeiro.

Além do repouso, Rey destacou que contou com acompanhamento de um fonoaudiólogo durante toda a temporada.

"Também tive acompanhamento de fonoaudiólogo, cuidando sempre da saúde vocal. Isso é muito importante. Graças a Deus conseguimos cumprir todos os shows. A jornada maior já passou, agora é só concluir o restante, se Deus quiser".

Agenda segue intensa no 'São Julhão'

Mesmo após encerrar a programação mais intensa de junho, o cantor ainda terá uma sequência de 35 apresentações ao longo de julho, período apelidado pelos artistas de "São Julhão", quando diversas cidades do Nordeste mantêm as festas tradicionais.

Segundo Rey, a agenda para o restante do ano também já está praticamente fechada.

"Quem contratou esse ano, contratou. Agora só no ano que vem", resumiu ao comentar a procura por datas para apresentações, inclusive no Réveillon.

Novos projetos

Apesar da rotina intensa de shows, Rey Vaqueiro revelou que já possui novos trabalhos prontos para serem lançados no segundo semestre. Entre eles está um projeto gravado em Goiânia com artistas do sertanejo.

"Graças a Deus a gente não perde tempo. Tenho muito material para lançar ainda, coisas que já estão prontas. A gente vai lançar um trabalho feito em Goiânia com artistas de lá, do sertanejo. Está maravilhoso", destacou o forrozeiro.

Brasil e rotina na estrada

Durante a conversa, o cantor também comentou a eliminação da Seleção Brasileira e disse ter acompanhado a partida.

"Assisti, rapaz. Não apostei nada, mas fiquei muito triste. A gente é brasileiro. Não adianta julgar, temos que agradecer e, no momento certo, vamos ser campeões novamente".

Questionado sobre as dificuldades da rotina de viagens, Rey contou que a logística da equipe e o apoio de deslocamentos aéreos ajudam a manter a higiene e o descanso entre um compromisso e outro. Ainda assim, admitiu que chegou a passar dois dias sem conseguir dormir durante a sequência de apresentações.

*O jornalista viajou a convite da Arte Produções, organizadora do São João de Campina Grande.