Filho de Zé Cantor produz looks juninos do pai em turnê: 'É um privilégio'

Com cinco looks exclusivos criados para homenagear cidades que mantêm viva a tradição junina, o forrozeiro Zé Cantor levou aos palcos, durante a maratona de shows de São João deste ano, figurinos inspirados na cultura nordestina. Por trás da criação das peças está o filho do artista, David Lima, designer de moda responsável por desenvolver os modelos que celebraram municípios conhecidos por grandes festas.

Em entrevista à coluna, David contou que projeto nasceu com a proposta de aproximar ainda mais o artista do público de cada cidade visitada. Em vez de apostar apenas em figurinos temáticos do período junino, a ideia foi transformar cada roupa em uma homenagem personalizada aos municípios.

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"O objetivo era que as pessoas da cidade olhassem para a jaqueta e reconhecessem elementos que fazem parte da identidade daquele lugar", explicou o designer.

Cinco cidades homenageadas

Legenda: Look em homenagem ao município de Morada Nova, terra natal de Zé Cantor. Foto: Arquivo Pessoal

Ao longo da agenda de junho, Zé Cantor utilizou cinco figurinos personalizados. O primeiro foi dedicado a Morada Nova, terra natal do cantor, com referências à tradicional Festa do Vaqueiro, à estátua do Divino Espírito Santo e até uma caricatura da mãe do artista.

Depois foi Campina Grande (PB), considerada uma das maiores referências do São João brasileiro. Como o show aconteceu no dia da partida da Seleção Brasileira, David uniu elementos da Copa do Mundo ao universo junino, criando uma jaqueta verde com sanfona estampando a bandeira do Brasil e referências ao Parque do Povo.

Legenda: Look em homenagem ao Brasil usada em Campina Grande (PB). Foto: Arquivo Pessoal.

O terceiro figurino homenageou Mossoró (RN), trazendo ilustrações do Memorial da Resistência, da Praça da Convivência e das tradicionais quadrilhas da cidade.

Legenda: Look de Zé Cantor reverenciando Mossoró (RN). Foto: Arquivo pessoal

A quarta criação foi uma camisa dedicada a Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, município onde Zé Cantor viveu por mais de duas décadas e iniciou sua trajetória artística. O pedido da homenagem partiu do próprio cantor.

David Lima contou com ajuda do artista plástico Matheus Lima para personaliza parte das peças utilizadas pelo cantor de forró

Já o último look foi desenvolvido especialmente para o São João de Maracanaú, com uma proposta inspirada na atmosfera noturna da festa. A peça de couro preto ganhou detalhes dourados, além de elementos que remetem ao palco principal e à identidade visual do evento.

Pesquisa sobre cada município

David conta que cada figurino passou por um processo de pesquisa antes de ser produzido. O trabalho começava com um levantamento sobre a história da cidade, monumentos e características culturais.

"Primeiro eu pesquiso sobre a cidade, vou ao site da prefeitura, estudo a festa de São João e faço um croqui à mão. Depois monto uma versão digital, defino a paleta de cores e, junto com o artista responsável pela pintura, adaptamos tudo para a jaqueta", detalhou. David Castro Designer de moda

Apesar do uso de ferramentas digitais e inteligência artificial na etapa de visualização das peças, toda a pintura foi feita manualmente.

Segundo ano criando os figurinos do São João

Esta é a segunda temporada consecutiva em que David desenvolve figurinos especiais para o pai durante o período junino. No ano passado, os looks homenagearam ícones da cultura nordestina, como Luiz Gonzaga, Lampião, Maria Bonita, a literatura de cordel e o artesão Espedito Seleiro.

Neste ano, a escolha foi destacar as cidades que preservam a tradição dos festejos. Segundo o stylist, a ideia já inspira novos projetos para 2027.

A intenção é incorporar materiais típicos do Nordeste às roupas, utilizando elementos como chita, renda e palha para ampliar a identidade regional das criações.

Trabalho em família

Formado em Design de Moda e pós-graduado em Produção de Moda, David acompanha o pai desde a infância, mas passou a atuar de forma fixa na equipe do cantor após adquirir experiência profissional em São Paulo.

Ele afirma que trabalhar ao lado de Zé Cantor durante o período mais intenso da agenda de shows é motivo de orgulho.

"É um privilégio exercer o que eu amo fazendo para o meu próprio pai. O São João é uma época muito importante para o Nordeste e poder participar desses momentos é muito gratificante", afirmou o stylist.