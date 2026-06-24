Nattan relembra amor de São João no CE, comenta redução de álcool e cita planos para o 2º semestre

Em entrevista exclusiva à coluna, o cantor Nattan falou sobre a intensa agenda de São João de 2026, relembrou as festas juninas da infância em escolas de Tianguá, comentou a experiência de viver o primeiro São João da filha Zuza, abordou a decisão de reduzir o consumo de álcool em prol da saúde e adiantou planos para o segundo semestre.

Com apenas oito apresentações restantes para encerrar a maratona junina, o artista cearense afirmou que já percorreu quase 15 mil quilômetros pelo Nordeste durante o período e destacou a importância cultural da festa para a região.

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“Eu sou apaixonado pelo São João. É a maior festa do nosso país. O quanto ela abrange tantos lados, emprego, rede hoteleira, pessoas que vendem na frente dos eventos. Hoje você vai para um São João e parece um festival”, afirmou.

Maratona de shows e reverência aos mestres do forró

Durante a conversa, Nattan destacou a convivência com nomes históricos da música nordestina ao longo da temporada junina e fez questão de exaltar artistas que abriram caminho para as novas gerações.

Ele citou nomes como Santana, Flávio José, Xand Avião e Wesley Safadão, ressaltando a emoção de dividir eventos com ícones do forró.

O São João junta todo mundo em um lugar só. A nova geração, a galera que veio do analógico e a galera que está chegando agora. Isso é muito especial Nattan Cantor

O cantor também contou que se emocionou ao observar a entrega de Santana nos palcos mesmo após décadas de carreira: “Saber que você ultrapassou tantas gerações e ainda hoje se emociona no palco é bonito de ver".

As lembranças das quadrilhas e das escolas de Tianguá

Ao ser questionado sobre as memórias da infância, Nattan voltou às origens em Tianguá, na Serra da Ibiapaba, e relembrou as festas juninas organizadas pelas escolas onde estudou.

Segundo ele, o primeiro contato com o São João aconteceu na Escola Tereza Nunes, que realizava eventos em conjunto com a Escola Alaíde Barroso. “Todas estão na minha memória. Eu me lembro como se fosse ontem".

O artista recordou que as ruas eram fechadas para as celebrações e que os alunos levavam comidas típicas para compartilhar. “Minha mãe fazia um bigode em mim com pincel, costurava minhas roupas com retalho. Cada aluno levava uma comida típica. Entre os pratos preferidos, ele destacou pamonha e vatapá.

Nattan ainda revelou uma lembrança curiosa dos tempos de quadrilha. “Eu era apaixonado por uma menina da sala e queria dançar com ela. Mas minha mãe me obrigava a dançar com minha prima. Isso está na minha cabeça até hoje".

O sucesso de 'Maria Vaqueira' no São João

Outro tema abordado foi o sucesso da música “Maria Vaqueira”, gravada ao lado de Felipe Amorim.

“Eu nunca vi uma música ser lançada em pouco tempo e apontar tão rápido. A galera vai para cima no show", comentou o cantor.

O cantor acredita que a faixa ainda tem potencial para crescer ainda mais nos próximos meses. “Com certeza vai ser um grande sucesso".

O primeiro São João de Zuza

Legenda: Momento fofo da famíia aconteceu no último sábado (30), após passagem de Nattan pelo Ceará. Foto: Reprodução/Instagram.

Pai de primeira viagem, Nattan também falou sobre a emoção de apresentar as tradições juninas para a filha Zuza, fruto do relacionamento com Rafa Kalimann.

A bebê já ganhou o primeiro vestido temático e participou das primeiras fotos em clima de São João.

O cantor contou que montou uma base em Fortaleza durante a temporada junina para conciliar os compromissos profissionais com a convivência familiar. “Eu só consigo estar bem feliz fazendo show porque tenho uma família muito linda que zelou por mim".

Segundo ele, Rafa busca proporcionar à filha experiências ligadas tanto às tradições mineiras quanto às cearenses.

Saúde e redução do consumo de álcool

Questionado sobre as mudanças de hábitos após chegar a remarcar um show no Ceará por conta do consumo excessivo de álcool, o cantor afirmou que tem buscado mais equilíbrio na rotina.

“Tudo em excesso faz mal", respondeu Nattan sobre o consumo de álcool nos shows.

Segundo ele, a prioridade tem sido cuidar melhor da saúde para entregar apresentações com mais qualidade ao público.

“Estou me organizando em tudo, na saúde, treinando, me alimentando melhor. Meu foco é entregar esse São João com a maior qualidade para o meu público", ressaltou o artista.

Planos para o segundo semestre

Com o fim da temporada junina se aproximando, Nattan disse que o foco segue nas músicas "Paredão do Nattan” e “Maria Vaqueira”. Depois disso, o artista pretende iniciar um novo projeto.

Ele revelou que a equipe trabalha em um produto chamado “Mandacaru”, mas não deu muitos detalhes. “Temos um projeto em mente que se chama 'Mandacaru'. Ainda não posso falar muito porque temos muitos pontos para acertar".

A expectativa é lançar novidades voltadas para o período de fim de ano e Carnaval. “A cada trimestre a gente se organiza para lançar um projeto e viver esse projeto em cada época do ano".