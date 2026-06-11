Nattan afirma passar com Rafa Kalimann por ‘problemas’ como toda família, mas garante boa relação

O cantor Nattan afirmou que enfrenta com a influenciadora Rafa Kalimann os mesmos desafios vividos por outras famílias e garantiu que o relacionamento segue firme.

A declaração foi dada na última terça-feira (9), durante o lançamento de uma coleção de carros em São Paulo — cerca de um mês após a repercussão do documentário *Tempo Para Amar* — que expôs dificuldades enfrentadas pelo casal durante a gestação da filha, Zuza.

Ao comentar o momento atual da relação, o artista, de 27 anos, reconheceu que o casamento passou por períodos difíceis, mas destacou que os obstáculos fazem parte da vida a dois.

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“Eu acho que todas as famílias vão passar por vários buracos, várias dificuldades, né? Acho que o importante é saber bem passar por cima desses problemas. Acho que todas as famílias vão ter vários problemas. Não é o primeiro, não vai ser o último e a gente sempre vai permanecer forte e passar por cima deles”, declarou ao portal BNews.

A fala ocorre após a exibição da série documental do GNT, na qual Rafa Kalimann relatou momentos delicados durante a reta final da gravidez. A influenciadora revelou ter enfrentado crises de ansiedade, depressão e síndrome do pânico, além de afirmar que se sentiu sozinha em alguns momentos da gestação.

Segundo ela, Nattan teve dificuldades para compreender as mudanças provocadas pela chegada da filha e, em determinadas ocasiões, teria priorizado viagens e encontros com amigos enquanto ela lidava com os desafios emocionais do período.

Na produção, o cantor também falou sobre as dificuldades de entender os sentimentos da companheira durante a gravidez.

“Às vezes ela estava cozinhando, e eu estava aqui na sala, deitado. E ela dizia: ‘Eu quero que você esteja mais perto de mim. Ainda estou me sentindo sozinha’. E eu ficava sem entender. Como ela estava se sentindo sozinha se eu estava em casa com ela!?”, relatou.

Nattan passou problema com bebida em show

Recentemente, Nattan também enfrentou outro episódio que ganhou repercussão nas redes sociais. O cantor pediu desculpas ao público de Maracanaú após a apresentação realizada durante o São João do município, em 29 de maio.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o artista admitiu que não conseguiu entregar o desempenho que costuma apresentar aos fãs. Segundo ele, a situação ocorreu após momentos de confraternização no camarim antes do show, que dividiu com Zé Vaqueiro.

Fala, galera. Maracanaú, estava há umas semanas que eu vinha tão animado e ansioso para o show de Maracanaú, principalmente porque a gente decidiu, eu e o Zé, fazer o show juntos. Ele no palco com a banda dele e eu no outro palco com a minha banda também. Acabamos que começamos a tomar uma no camarim e tal. Acho que me emocionei demais, tanto que eu estava querendo viver aquele momento ali também Nattan Cantor

O cantor reconheceu que a apresentação ficou abaixo do padrão esperado e prometeu compensar o público cearense.

“Eu acho que me emocionei demais e não fiz um show legal. Não foi um show bom, como vocês costumam sempre ver, como vocês costumam estar. E eu acho que, por mais respeito ao meu público, eu devo voltar em Maracanaú”, afirmou.

A promessa foi cumprida poucos dias depois. Nattan retornou à cidade para uma nova apresentação gratuita realizada em 6 de junho, durante a programação do São João de Maracanaú.