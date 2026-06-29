Toca do Vale tem problema de pressão e cancela shows por tempo indeterminado

O cantor cearense Antônio Neuro da Costa, conhecido artisticamente como Toca do Vale, anunciou o cancelamento de parte de shows de São João que irão ocorrer em julho. A suspensão da agenda por tempo indeterminado foi divulgada nesta segunda-feira (29) nas redes sociais do artista de 70 anos.

Em entrevista à coluna, o filho do forrozeiro, o empresário Mazinho do Vale, informou que há alguns dias o artista sofre com problemas de mobilidade e também de pressão arterial.

A decisão foi tomada por orientação médica para priorizar a recuperação da saúde do forrozeiro. Segundo o filho do artista, em breve, eles irão divulgar os shows que serão cancelados.

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Segundo o filho, Toca do Vale necessita de repouso, acompanhamento especializado e deve passar por exames nesta segunda-feira (29). Mazinho contou que a pausa é para que ele possa retornar às atividades "com segurança e em perfeitas condições de saúde".

Cantor percorreu 5,8 mil km em 22 shows de junho

Somente no mês de junho, Toca do Vale cumpriu uma verdadeira maratona de apresentações pelos festejos juninos. De acordo com a agenda oficial divulgada pela equipe do artista, foram 22 shows em 22 municípios, entre os dias 3 e 28 de junho, passando pelos estados da Paraíba, Pernambuco, Ceará, Piauí, Bahia e Rio Grande do Norte.

Em alguns períodos, o cantor realizou apresentações em dias consecutivos, com curtos intervalos para descanso.

Ao longo da agenda, o forrozeiro percorreu aproximadamente 5,8 mil quilômetros entre as cidades onde se apresentou. O roteiro incluiu municípios como Ouro Velho, Campina Grande, Guarabira, Monteiro e Junco do Seridó (PB); Inajá, Caruaru, Jaboatão dos Guararapes e Orobó (PE); Maracanaú (CE); Campo Maior (PI); Pilão Arcado, Esplanada e Ouriçangas (BA); além de Mossoró e Natal (RN).

Nesta segunda, o artista tinha show agendado em Junco do Seridó (PB). Para julho, assim como os demais artistas, Toca do Vale se preparava para o 'São Julhão'. período para atender cidades que não foram contempladas com shows no mês de junho.