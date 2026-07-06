Centenário de Ariano Suassuna será o tema do São João de Campina Grande em 2027

Após reunir 3,4 milhões de pessoas ao longo de 33 dias de programação em 2026, São João de Campina Grande, na Paraíba, já tem definido o tema da próxima edição.

O prefeito Bruno Cunha Lima, anunciou na noite de domingo (5), durante a coletiva de encerramento da festa, que o centenário de nascimento de Ariano Suassuna será o conceito do São João de 2027. A proposta é ampliar o caráter cultural da celebração, com homenagens à vida e à obra do escritor paraibano.

Segundo Bruno Cunha Lima, a organização já iniciou contatos com familiares e pessoas ligadas ao legado do escritor para formalizar os convites e desenvolver uma programação especial.

Quem percorreu as ruas de Campina Grande respirou São João em cada esquina. No último dia da programação, milhares de pessoas começaram a caminhar cedo em direção ao Parque do Povo, principal palco da festa. Mesmo com a derrota do Brasil para a Noruega por 2 a 1, o forró de Flávio José e de outros artistas fez os presentes esquecerem o fim de tarde triste e manteve o clima de celebração até o encerramento do Maior São João do Mundo.

A proposta inclui intervenções temáticas inspiradas na obra de Suassuna, exposições e ações culturais espalhadas por equipamentos públicos da cidade, além da integração de espaços como o Teatro Municipal e o Parque do Povo ao conceito da festa.

Obras de Suassuna serão destacadas em programação

O prefeito destacou que o objetivo é fortalecer ainda mais a identidade cultural do evento, transformando o São João em uma grande celebração do universo criado pelo autor de obras como "O Auto da Compadecida" e "A Pedra do Reino".

Na coletiva, Bruno Cunha Lima afirmou que deseja "transformar o Maior São João do Mundo em um reino de São João", em referência ao imaginário presente na obra do escritor paraibano.

Ele também ressaltou que Ariano Suassuna permanece "imortal" por meio da produção artística do paraibano e da influência exercida sobre a cultura nordestina.

*O jornalista viajou a convite da Arte Produções, organizadora do São João de Campina Grande.