Novo namorado de Ivete Sangalo curte show em trio elétrico no Fortal 2026; veja

O empresário e produtor musical Tiago Maia esteve no trio elétrico da artista no domingo (26).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
27 de Julho de 2026 - 09:25

O empresário e produtor musical Tiago Maia, apontado como o novo namorado da cantora Ivete Sangalo, subiu no trio elétrico da artista no Fortal 2026 durante a última apresentação da artista do evento, no último domingo (26). Assim como outros convidados, Tiago passou pela avenida curtindo os sucessos de Ivete e foi filmado por jornalistas e fãs da cantora.

Atração tradicional do Fortal, Ivete circulou com o trio pelo evento tanto no sábado (25) como no domingo (26), ficando entre os momentos mais aguardados da programação musical.

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Já no primeiro dia, Tiago foi visto ao lado da cantora durante a chegada na Cidade Fortal, local onde o evento é realizado, no bairro Manuel Dias Branco, em Fortaleza. Por lá, acompanhou a amada nos principais momentos da festa. 

Namoro recente

Ainda no início do mês de julho, o casal já havia sido visto aos beijos durante um show do cantor Belo no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Os dois, entretanto, não confirmaram o relacionamento oficialmente.

Apesar disso, a relação entre Ivete e Tiago já vem sendo comentada desde o início deste ano, época em que começaram a surgir juntos em diferentes locais. A cantora estava solteira desde o mês de novembro do ano passado, quando anunciou o fim do casamento com o nutricionista Daniel Cady

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