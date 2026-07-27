Novo namorado de Ivete Sangalo curte show em trio elétrico no Fortal 2026; veja

O empresário e produtor musical Tiago Maia, apontado como o novo namorado da cantora Ivete Sangalo, subiu no trio elétrico da artista no Fortal 2026 durante a última apresentação da artista do evento, no último domingo (26). Assim como outros convidados, Tiago passou pela avenida curtindo os sucessos de Ivete e foi filmado por jornalistas e fãs da cantora.
Atração tradicional do Fortal, Ivete circulou com o trio pelo evento tanto no sábado (25) como no domingo (26), ficando entre os momentos mais aguardados da programação musical.
Já no primeiro dia, Tiago foi visto ao lado da cantora durante a chegada na Cidade Fortal, local onde o evento é realizado, no bairro Manuel Dias Branco, em Fortaleza. Por lá, acompanhou a amada nos principais momentos da festa.
Namoro recente
Ainda no início do mês de julho, o casal já havia sido visto aos beijos durante um show do cantor Belo no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Os dois, entretanto, não confirmaram o relacionamento oficialmente.
Apesar disso, a relação entre Ivete e Tiago já vem sendo comentada desde o início deste ano, época em que começaram a surgir juntos em diferentes locais. A cantora estava solteira desde o mês de novembro do ano passado, quando anunciou o fim do casamento com o nutricionista Daniel Cady.