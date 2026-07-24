João Gomes é diagnosticado com influenza e cancela agenda de shows

Cantor precisou passar por um atendimento médico na noite dessa quinta-feira (23).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
24 de Julho de 2026 - 10:06 (Atualizado às 10:37)
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Legenda: Artista ainda não deu detalhes sobre o motivo da internação.
Foto: Reprodução/Instagram.

O cantor João Gomes passou mal e precisou passar por um atendimento médico na noite dessa quinta-feira (23). O artista foi diagnosticado com influenza e está internado no Real Hospital Português, em Pernambuco.

Por conta da internação, a equipe do artista informou que dois shows que ele faria nesta sexta (24) e sábado (25) foram cancelados. No total, João passará quatro dias afastado das atividades profissionais da agenda por recomendação médica.

"Informamos que, por recomendação médica, os shows de João Gomes programados para hoje, 24 de julho, em Salgueiro (PE), e amanhã, 25 de julho, em Riachão do Jacuípe (BA), estão cancelados", diz o comunicado.

Equipe publicou comunicado sobre cancelamento de shows nas redes sociais.
Legenda: Equipe publicou comunicado sobre cancelamento de shows nas redes sociais.
Foto: Reprodução/Instagram.

Diagnóstico

Ainda segundo a nota, após avaliação médica e confirmação do diagnóstico de influenza, a orientação é que o artista cumpra o protocolo de repouso.

"Foi orientado que o artista permaneça em repouso, mantenha adequada hidratação, cumpra integralmente o tratamento prescrito e suspenda temporariamente apresentações, ensaios e demais compromissos presenciais. A medida é necessária tanto para sua plena recuperação quanto para reduzir o risco de transmissão do vírus à equipe, ao público e aos demais envolvidos", esclareceu a equipe do cantor.

Os médicos recomendaram que João retome as atividades somente após "melhora clínica significativa, pelo menos 48 horas após a remissão da febre e mediante nova avaliação médica".

"Agradecemos a compreensão, o carinho e o apoio de todos os fãs, contratantes e parceiros neste momento", finalizou o comunicado.

Internação

Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, João apareceu deitado em uma maca, recebendo medicação na veia, acompanhado da esposa, Ary Mirelle, durante o atendimento.

No post, João tentou tranquilizar os fãs sobre o estado de saúde e brincou com a situação. “Nosso date de hoje”, escreveu ele na legenda do vídeo, registrado às 5h30 da manhã.

"Está mal demais"

Ary Mirelle também comentou sobre a internação do marido nas redes sociais. "Meu bichinho tá dodói", lamentou. "Para esse homem aceitar vir no hospital, é porque que está mal demais”, comentou a influenciadora.

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Relação com bebida alcoólica

Antes da internação, Ary Mirella havia publicado uma foto durante um jantar com o cantor. Na legenda, ela afirmou que João ficou bêbado e dormiu. "Prometeu tudo e não entregou nada", brincou.

Em outubro do ano passado, João Gomes havia declarado que decidiu mudar de hábitos e diminuir o consumo de álcool, uma transformação que, segundo ele, trouxe benefícios físicos e emocionais.

O artista, pai de Jorge e Joaquim, contou que a decisão partiu de um desejo de ser um exemplo melhor para os filhos.

“Não quero que meus filhos me vejam bebendo assim com frequência, acho que é um ponto ruim. A gente fica no calor da emoção quando está bêbado, às vezes fala mais alto, ou então: uma alegria, bebida; uma tristeza, bebida”, declarou, à Folha de S. Paulo na época.

Diagnosticado com gordura no fígado, João passou a cuidar melhor da saúde e notou mudanças positivas.

“Perdi peso, fiquei melhor, fiquei até mais presente. A bebida, para certas pessoas, acaba sendo um mal, e estava sendo um mal para mim, mas agora eu já sei administrar melhor isso”, afirmou.

O cantor também revelou que o início da redução foi difícil pela abstinência. "Os primeiros dias foram tensos. Eu sonhava bebendo, e depois no sonho dizia: ‘Não era pra eu ter feito isso, não!’. Quando eu acordava, pensava: ‘Caramba, era só um sonho, mas que filme de terror!’”, contou.

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