João Gomes ganha microfone de R$ 76 mil de Ary Mirelle

Em uma demonstração de carinho e apoio à carreira do marido, a influenciadora Ary Mirelle surpreendeu o cantor João Gomes com um presente especial no Dia dos Namorados: um microfone profissional avaliado em cerca de R$ 76 mil. O momento emocionante foi compartilhado nas redes sociais nesta segunda-feira (15) e mostrou a reação do artista ao receber o equipamento que sonhava ter há anos.

A influenciadora Ary Mirelle, de 24 anos, emocionou o cantor João Gomes, de 23, ao presenteá-lo com um microfone Sony C-800G, considerado um dos equipamentos mais desejados por profissionais da música.

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O momento foi divulgado por Ary no Instagram. Ao abrir o presente, João não escondeu a surpresa e a emoção. “Meu Deus, Aryane! Mentira!”, reagiu o cantor, visivelmente impressionado com a lembrança.

Na publicação, Ary explicou que a escolha do presente estava ligada a um desejo antigo do marido. “João tinha um sonho de ter um certo microfone e ele sempre me falava isso. Dei o microfone de Dia dos Namorados”, escreveu. A influenciadora ainda destacou que o presente representa um incentivo para que o artista continue desenvolvendo seu talento musical.

“Isso não é muita coisa perto do que você já faz por mim, mas é um incentivo para você continuar fazendo músicas lindas com sua voz linda e com esse dom que Deus te deu”, declarou.

Ary também ressaltou a importância de João para a música brasileira e relembrou conquistas recentes do cantor, entre elas o Grammy Latino conquistado com o projeto “Dominguinho”. “Você é muito especial para mim e para muitas pessoas de um país inteiro. Fora do país também, que ele é internacional”, afirmou.

Ary faz pedido após presente

Legenda: Cantor chegou a se emocionar com presente em rede social. Foto: Reprodução/Instagram. .

Ao finalizar a homenagem, a influenciadora reforçou o apoio ao marido e fez um pedido bem-humorado. “Tô sempre aqui por você. Vou ser a primeira a te aplaudir, te apoiar e puxar a orelha de vez em quando. Eu te amo! Faz uma música bem linda pra mim”, escreveu.

Nos comentários da publicação, João Gomes respondeu à declaração da esposa com um longo texto de agradecimento. O cantor revelou que tem enfrentado desafios no processo criativo e destacou a importância do apoio recebido de Ary nos momentos mais difíceis.

“Acho que não vou dormir hoje. Você sabe o quanto tô lutando esses dias para gravar alguma coisa porque coisa de estúdio me faz sentir tão bem”, escreveu. O artista também relembrou períodos de insegurança e dificuldades vividos antes do sucesso, ressaltando que a companheira esteve ao seu lado em todas as etapas da trajetória.

“Me viu virar tantas noites na cozinha do antigo apartamento ligando pra uma pessoa ou outra querendo estar vivendo o que está acontecendo agora. Meu coração tá batendo tão forte escrevendo isso”, declarou o cantor, emocionado.