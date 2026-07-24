Justiça suspende liminar e autoriza show de Wesley Safadão em Sertânia

Ministério públicou havia questionado contratação no valor de R$ 1,3 milhão.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
24 de Julho de 2026 - 20:28
capa da noticia
Legenda: Além de autorizar a apresentação de Wesley Safadão, o relator suspendeu todos os efeitos da liminar anterior.
Foto: Reprodução/Facebook

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) suspendeu, na tarde desta sexta-feira (24), a liminar que havia impedido a realização do show de Wesley Safadão na 52ª Exposição Especializada em Caprinos e Ovinos de Sertânia (EXPOCOSE 2026).

Com a decisão, a apresentação do cantor, prevista para domingo (26), está novamente autorizada. 

A decisão é do desembargador Paulo Augusto de Freitas Oliveira, da Segunda Turma da Câmara Regional de Caruaru, que concedeu tutela recursal em agravo de instrumento apresentado pelo Município de Sertânia contra a decisão da 1ª Vara da Comarca de Sertânia, que havia acolhido pedido do Ministério Público de Pernambuco (MPPE). 

Na ação civil pública, o MPPE questionou a contratação de Wesley Safadão, no valor de R$ 1,3 milhão.

O órgão alegou que a despesa seria incompatível com a situação fiscal do município, apontando disponibilidade de caixa negativa no encerramento de 2025 e problemas em áreas consideradas essenciais, como assistência social, saúde mental e previdência municipal. 

Veja também

Imagem da notícia: João Gomes é diagnosticado com influenza e cancela agenda de shows
É Hit

João Gomes é diagnosticado com influenza e cancela agenda de shows
Imagem da notícia: Cantor cearense revela vício em apostas e alerta: 'Isso não é vida para ninguém'
É Hit

Cantor cearense revela vício em apostas e alerta: 'Isso não é vida para ninguém'

Ao analisar o recurso, o desembargador entendeu que os elementos apresentados pelo Ministério Público não demonstram, neste momento processual, que a Prefeitura de Sertânia não possui capacidade financeira para custear o espetáculo.

Segundo a decisão, os dados utilizados para fundamentar a suspensão do show refletem a situação contábil de dezembro de 2025 e não comprovam, de forma contemporânea, a realidade financeira do município em julho de 2026. 

O magistrado destacou ainda que a administração municipal apresentou documentos indicando melhora na execução orçamentária durante o primeiro semestre de 2026, além de afirmar que mantém a folha de pagamento em dia, cumpre os índices constitucionais de saúde e educação e está regular com as contribuições previdenciárias correntes. Na avaliação do relator, essas informações afastam, por ora, a presunção de incapacidade financeira sustentada na decisão de primeira instância. 

Prejuízo para comerciantes 

Outro ponto considerado foi o risco de prejuízo decorrente do cancelamento do evento.

A decisão registra que a primeira parcela do contrato, no valor de R$ 450 mil, já havia sido paga antes do ajuizamento da ação, além da existência de contratos relacionados à exploração de camarotes e da expectativa de comerciantes e prestadores de serviços que organizaram suas atividades em torno da Expocose. 

Apesar de liberar a realização do show, o desembargador ressaltou que a decisão não representa reconhecimento definitivo da legalidade da contratação nem afasta eventual responsabilização dos gestores públicos.

O processo continuará tramitando, e o município terá 72 horas para apresentar documentos, entre eles a íntegra do processo administrativo da contratação, a nota de empenho, a identificação da fonte dos recursos e demonstrativos atualizados da situação financeira do exercício de 2026. 

Além de autorizar a apresentação de Wesley Safadão, o relator suspendeu todos os efeitos da liminar anterior, incluindo a proibição de pagamentos relacionados ao contrato, a vedação de contratação de atração substituta e a multa diária de R$ 50 mil imposta à prefeita de Sertânia. 

Assuntos Relacionados
Pessoas/wesley safadão

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Natanzinho Lima vai gravar DVD gratuito em favela; veja detalhes
Opinião

Natanzinho Lima vai gravar DVD gratuito em favela; veja detalhes

Expectativa é captar projeto ainda neste ano.
Foto de João Lima Neto

João Lima Neto

Há 13 minutos

Imagem da notícia Justiça suspende liminar e autoriza show de Wesley Safadão em Sertânia
É Hit

Justiça suspende liminar e autoriza show de Wesley Safadão em Sertânia

Ministério públicou havia questionado contratação no valor de R$ 1,3 milhão.

Redação

Há 42 minutos

Imagem da notícia Henry Freitas diz que sonha em puxar trio elétrico no Fortal e anuncia gravação de DVD em Fortaleza
Opinião

Henry Freitas diz que sonha em puxar trio elétrico no Fortal e anuncia gravação de DVD em Fortaleza

Cantor destacou ainda o lançamento de projeto com Kadu Martins e Núzio Medeiros.
Foto de João Lima Neto

João Lima Neto

Imagem da notícia É o Tchan promete voltar com concurso de morena e loira do Tchan: 'Quem sabe vem uma cearense'
É Hit

É o Tchan promete voltar com concurso de morena e loira do Tchan: 'Quem sabe vem uma cearense'

A disputa para escolher a nova integrante da banda deve "parar o Brasil", diz Compadre Washington.

Raísa Azevedo

Imagem da notícia É o Tchan agita Arena Fortal 2026 e enaltece energia do público cearense: 'É contagiante'
É Hit

É o Tchan agita Arena Fortal 2026 e enaltece energia do público cearense: 'É contagiante'

Banda destacou a relação de carinho com os fãs de Fortaleza e antecipou novidades para o show desta sexta (24).

Raísa Azevedo

Imagem da notícia Justiça suspende show de Wesley Safadão em Sertânia e proíbe pagamento de R$ 1,3 milhão por show
É Hit

Justiça suspende show de Wesley Safadão em Sertânia e proíbe pagamento de R$ 1,3 milhão por show

A medida atende a um pedido de tutela de urgência apresentado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

Redação

Imagem da notícia João Gomes é diagnosticado com influenza e cancela agenda de shows
É Hit

João Gomes é diagnosticado com influenza e cancela agenda de shows

Cantor precisou passar por um atendimento médico na noite dessa quinta-feira (23).

Redação

Imagem da notícia Filhos de Jorge estreia no Fortal 2026 e revela feat dos sonhos com Zé Vaqueiro e Xand
É Hit

Filhos de Jorge estreia no Fortal 2026 e revela feat dos sonhos com Zé Vaqueiro e Xand

Com mais de 18 anos de estrada, banda abriu primeira noite de festa.

Redação

Imagem da notícia Zé Felipe compra jatinho de milhões; saiba valor e detalhes
É Hit

Zé Felipe compra jatinho de milhões; saiba valor e detalhes

Citation Sovereign tem capacidade para transportar até nove passageiros, alcança velocidade de cruzeiro superior a 800 km/h.

Redação

Imagem da notícia Cabelo de Taty Girl fica arrepiado durante show no Ceará e viraliza
É Hit

Cabelo de Taty Girl fica arrepiado durante show no Ceará e viraliza

Momento aconteceu durante apresentação em Forquilha, e cantora levou a situação com bom humor.

Redação