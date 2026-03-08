Em aniversário do filho, Xand Avião fala sobre comparações na carreira: 'Enzo vai ser melhor'

O cantor Xand Avião comentou as comparações entre a carreira dele e a do filho durante a festa de aniversário de 18 anos do herdeiro, o jovem Enzo Temoteo, realizada na noite de sábado (7), em Fortaleza. A celebração reuniu convidados do meio musical, entre eles Zé Vaqueiro e Manim Vaqueiro, além de show do cantor Tito.

Durante um discurso no evento, Xand falou sobre a pressão que o filho enfrenta por ser filho de um dos nomes conhecidos do forró e afirmou que o jovem não precisa repetir a trajetória do pai.

Veja também João Lima Neto De mudança para o CE, Filho do Piseiro revela como surgiu o 'grave médio de boca' É Hit Cantor de forró capotou carro três vezes após veículo aquaplanar; entenda

“Você leva uma carga que não é sua por você ser filho de um cara que deu certo, né? Que saiu de uma cidade do interior e, quando se fala de forró no Brasil, modéstia à parte, tem que se falar do Aviões do Forró, e o Aviões tem o Xand Avião. Então todo mundo fica cobrando que o Enzo seja o Xand Avião”, disse.

Em seguida, o cantor afirmou que o filho deve construir o próprio caminho. “O Enzo não vai ser o Xand Avião nunca. O Enzo vai ser melhor do que Xand Avião”, declarou.

Desde a primeira infância, Enzo demostrou interesse por música. Em 2018, ele chegou a lançar o clipe "Xonado em Você" com o pai. No final do ano passado, ele lançou o jovem chegou a lançar a canção "X1", um misto de forró estilizado com trap.

Cantor lembrou críticas da carreira

Xand também incentivou o filho a manter a própria personalidade e não desistir diante das críticas. “Eu peço que você seja seu fã pelo seu jeito. Nunca desista das suas coisas. Você é teimoso, você é difícil, mas não mude”, afirmou.

O artista ainda relembrou comentários que recebeu no início da carreira. “Tudo que você está ouvindo eu ouvi também. Diziam que eu era gago, que eu cantava pelo nariz, que eu não cantava bem. Eu fiz parte da maior banda de forró do país, então você vai crescer muito ainda”, completou.

Ao final, o cantor agradeceu aos convidados presentes na celebração. “Parabéns. Muito obrigado a todos que estão aqui. Vocês moram no nosso coração”, concluiu. Águida Hadassa, Adryan Alexandre e Isabella também estiveram na comemoração.