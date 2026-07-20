Zé Felipe compra jatinho de milhões; saiba valor e detalhes

O cantor Zé Felipe anunciou, na noite de domingo (19), a compra de um novo jatinho particular. A novidade foi compartilhada nas redes sociais, onde o artista publicou fotos sentado na escada da aeronave e aproveitou o momento para celebrar a conquista, atribuída ao trabalho desenvolvido desde o início da carreira.

Na publicação, o filho do cantor Leonardo relembrou a trajetória na música, iniciada em 2015, e agradeceu às pessoas que o acompanharam ao longo dos últimos anos.

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"Desde quando comecei, lá em 2015, sempre tive ao meu lado pessoas que acreditaram em mim e no meu trabalho. Sempre trabalhei muito, buscando conquistar meu espaço sem passar por cima de ninguém, e hoje fico feliz demais em viver essa nova etapa da minha vida e da minha carreira", escreveu.

O cantor também ressaltou a importância da fé, da família e do apoio dos fãs. "Só tenho a agradecer a Deus, à minha família e a todos vocês que estão comigo nessa caminhada desde sempre. Sei que é só o começo, voando cada dia mais alto. Toda honra e glória a Deus!", completou o cantor. A publicação foi embalada pela música "Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim", parceria com Oruam, MC Tuto e Rodrigo do CN.

Quanto custa o jatinho e como é?

Ao g1, o piloto e ex-presidente da Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil (Abrapac), Paulo Licati, explicou que o avião é um Cessna Citation Sovereign. Em sites de venda de aeronaves, o modelo é anunciado, em média, por R$ 35 milhões.

O Citation Sovereign tem capacidade para transportar até nove passageiros, alcança velocidade de cruzeiro superior a 800 km/h e possui autonomia de aproximadamente 5.200 quilômetros, permitindo realizar voos entre diversas cidades brasileiras e até alguns destinos internacionais sem escalas, conforme as condições de operação.

Zé Felipe usava aeronave dada por Vírginia

Legenda: Aeronave de Vírginia Fonseca leva iniciais em adesivos. Foto: Reprodução/Instagram.

Segundo o portal da Caras, Virginia foi a primeira a adquirir o próprio jato particular. Ela comprou a aeronave quando ainda era casada com Zé Felipe com o objetivo de ser um "presente" para o ex-marido, que tinha uma agenda de shows pelo Brasil e poderia usar a aeronave para se deslocar facilmente.

Depois da separação, eles ainda dividiram o jato por algum tempo, mas ela acabou conquistando a posse total da aeronave.

O jato de Virginia também é um modelo Cessna Citation Sovereign e é avaliado em R$ 28 milhões, com capacidade para 10 acomodações, de acordo com o Jornal O Globo. Em maio de 2026, ela repaginou a aeronave ao colocar novos adesivos para identificar o avião como sendo dela.