Zé Felipe compra jatinho de milhões; saiba valor e detalhes

Citation Sovereign tem capacidade para transportar até nove passageiros, alcança velocidade de cruzeiro superior a 800 km/h.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
20 de Julho de 2026 - 10:03
capa da noticia
Legenda: Zé Felipe publicou foto de aeronave com texto falando da carreira.
Foto: Reprodução/Instagra.

O cantor Zé Felipe anunciou, na noite de domingo (19), a compra de um novo jatinho particular. A novidade foi compartilhada nas redes sociais, onde o artista publicou fotos sentado na escada da aeronave e aproveitou o momento para celebrar a conquista, atribuída ao trabalho desenvolvido desde o início da carreira.

Na publicação, o filho do cantor Leonardo relembrou a trajetória na música, iniciada em 2015, e agradeceu às pessoas que o acompanharam ao longo dos últimos anos.

Veja também

Imagem da notícia: Cantor cearense revela vício em apostas e alerta: 'Isso não é vida para ninguém'
É Hit

Cantor cearense revela vício em apostas e alerta: 'Isso não é vida para ninguém'
Imagem da notícia: Cantora de forró dos anos 1990 anuncia despedida dos palcos com turnê
É Hit

Cantora de forró dos anos 1990 anuncia despedida dos palcos com turnê

"Desde quando comecei, lá em 2015, sempre tive ao meu lado pessoas que acreditaram em mim e no meu trabalho. Sempre trabalhei muito, buscando conquistar meu espaço sem passar por cima de ninguém, e hoje fico feliz demais em viver essa nova etapa da minha vida e da minha carreira", escreveu.

O cantor também ressaltou a importância da fé, da família e do apoio dos fãs. "Só tenho a agradecer a Deus, à minha família e a todos vocês que estão comigo nessa caminhada desde sempre. Sei que é só o começo, voando cada dia mais alto. Toda honra e glória a Deus!", completou o cantor. A publicação foi embalada pela música "Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim", parceria com Oruam, MC Tuto e Rodrigo do CN.

Quanto custa o jatinho e como é?

Ao g1, o piloto e ex-presidente da Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil (Abrapac), Paulo Licati, explicou que o avião é um Cessna Citation Sovereign. Em sites de venda de aeronaves, o modelo é anunciado, em média, por R$ 35 milhões.

O Citation Sovereign tem capacidade para transportar até nove passageiros, alcança velocidade de cruzeiro superior a 800 km/h e possui autonomia de aproximadamente 5.200 quilômetros, permitindo realizar voos entre diversas cidades brasileiras e até alguns destinos internacionais sem escalas, conforme as condições de operação.

Zé Felipe usava aeronave dada por Vírginia

Aeronave de Vírginia Fonseca leva iniciais em adesivos.
Legenda: Aeronave de Vírginia Fonseca leva iniciais em adesivos.
Foto: Reprodução/Instagram.

Segundo o portal da Caras, Virginia foi a primeira a adquirir o próprio jato particular. Ela comprou a aeronave quando ainda era casada com Zé Felipe com o objetivo de ser um "presente" para o ex-marido, que tinha uma agenda de shows pelo Brasil e poderia usar a aeronave para se deslocar facilmente.

Depois da separação, eles ainda dividiram o jato por algum tempo, mas ela acabou conquistando a posse total da aeronave.

O jato de Virginia também é um modelo Cessna Citation Sovereign e é avaliado em R$ 28 milhões, com capacidade para 10 acomodações, de acordo com o Jornal O Globo. Em maio de 2026, ela repaginou a aeronave ao colocar novos adesivos para identificar o avião como sendo dela.

Assuntos Relacionados
Artes Cultura e Entretenimento

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Zé Felipe compra jatinho de milhões; saiba valor e detalhes
É Hit

Zé Felipe compra jatinho de milhões; saiba valor e detalhes

Citation Sovereign tem capacidade para transportar até nove passageiros, alcança velocidade de cruzeiro superior a 800 km/h.

Redação

Há 4 minutos

Imagem da notícia Cabelo de Taty Girl fica arrepiado durante show no Ceará e viraliza
É Hit

Cabelo de Taty Girl fica arrepiado durante show no Ceará e viraliza

Momento aconteceu durante apresentação em Forquilha, e cantora levou a situação com bom humor.

Redação

Imagem da notícia Corrida Fortal reúne 2,5 mil participantes em percurso com trio elétrico
É Hit

Corrida Fortal reúne 2,5 mil participantes em percurso com trio elétrico

Corredores disputaram provas de 5 km e 10 km ao som de músicas executadas ao longo do trajeto.

Redação

Imagem da notícia Cantor cearense revela vício em apostas e alerta: 'Isso não é vida para ninguém'
É Hit

Cantor cearense revela vício em apostas e alerta: 'Isso não é vida para ninguém'

Jovem afirma ter começado a jogar há cinco anos e não conseguiu mais parar.

Renato Bezerra

Imagem da notícia Cantor de forró sofre acidente a caminho de Icó, no Interior do Ceará
É Hit

Cantor de forró sofre acidente a caminho de Icó, no Interior do Ceará

Veículo quase se chocou contra um caminhão, mas conseguiu desviar a tempo.

Paulo Roberto Maciel

Imagem da notícia Relembre clássicos do rock que ganharam versão em forró
É Hit

Relembre clássicos do rock que ganharam versão em forró

Lista inclui versões de Nirvana, Beatles e Evanescence.

Redação

Imagem da notícia Cantora de forró dos anos 1990 anuncia despedida dos palcos com turnê
É Hit

Cantora de forró dos anos 1990 anuncia despedida dos palcos com turnê

Cantora nasceu no Rio de Janeiro e viveu parte da carreira musicial em Fortaleza (CE).

Redação

Imagem da notícia Solange Almeida encontrou Bonnie Tyler na TV e cantou hit em versão de forró
É Hit

Solange Almeida encontrou Bonnie Tyler na TV e cantou hit em versão de forró

Americana fez questão de elogiar o trabalho da artista.

Redação

Imagem da notícia Matheus Fernandes e Tamiris Dias anunciam gestação do primeiro filho
É Hit

Matheus Fernandes e Tamiris Dias anunciam gestação do primeiro filho

Gestação marca uma nova fase para os dois, que completam 16 anos de relacionamento em outubro.

Redação

Imagem da notícia Yasmin Sensação revela feats para o segundo semestre; saiba o que descobrimos
Opinião

Yasmin Sensação revela feats para o segundo semestre; saiba o que descobrimos

Cantora estreou no São João de Campina Grande (PB) no último domingo (5).
Foto de João Lima Neto

João Lima Neto