Cantora de forró dos anos 1990 anuncia despedida dos palcos com turnê

A cantora Kátia di Tróia anunciou, nesta sexta-feira (10), que irá se despedir dos palcos após uma carreira de mais de 50 anos na música.

Em um comunicado publicado nas redes sociais, a artista informou que a "Turnê de Despedida" começará em 1º de novembro de 2026 e seguirá pelos dois anos seguintes, em uma série de apresentações que celebrarão sua trajetória no forró.

No texto, a cantora afirma que a decisão foi tomada "com paz no coração" e ressalta que não pretende abandonar a música, mas encerrar um ciclo de apresentações.

"Não é uma despedida da música. A música é eterna. É apenas o encerramento de um ciclo vivido com dedicação e honestidade", escreveu.

Kátia também agradeceu aos músicos, produtores, comunicadores, contratantes, parceiros de estrada e, principalmente, ao público que acompanhou sua carreira. Defensora do forró tradicional, ela destacou a importância de preservar o gênero como patrimônio cultural brasileiro.

Relembre um sucesso da cantora:

"Espero que as novas gerações mantenham viva essa herança tão rica da cultura nordestina", afirmou.

Segundo a artista, a agenda da turnê já está oficialmente aberta e terá como objetivo reencontrar fãs, cidades e palcos que marcaram sua história.

Trajetória marcada pelo forró tradicional

Natural do Rio de Janeiro, Kátia di Tróia construiu uma das carreiras mais conhecidas do forró tradicional. Antes de se consolidar no gênero nordestino, atuou durante anos em bandas de baile, interpretando músicas nacionais, internacionais e da música baiana, além de integrar trios elétricos em Salvador por sete anos.

Foi justamente nesse período que surgiu o nome artístico que a acompanha até hoje. Durante uma apresentação política em Brasília, o trio elétrico onde se apresentava foi apedrejado por manifestantes de oposição.

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Kátia e parte da equipe precisaram se abrigar na casa de máquinas do veículo, enquanto instrumentos foram destruídos. O episódio inspirou a composição da música "Cavalo de Tróia", que acabou dando origem ao apelido artístico "Kátia di Tróia".

Ao chegar ao Ceará, em 1991, a cantora passou a dedicar sua carreira exclusivamente ao forró, tornando-se conhecida por sucessos como "Cigana", "Quem Quiser Meu Coração" e "Toque, Toque, Sanfoneiro", músicas que marcaram os anos 1990 e permanecem presentes em seus shows.

Em 2020, aos 59 anos, ela realizou uma live especial para registrar os principais sucessos da carreira em um projeto audiovisual lançado no YouTube, que também contou com uma música inédita e foi transformado em DVD.